Auger-Aliassime può sorpassare Musetti a Shanghai, De Minaur può incrementare: sarà volata per le ATP Finals

Lorenzo Musetti è stato eliminato negli ottavi di finale dello Shanghai Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, suo più immediato inseguitore nella corsa per un posto alle ATP Finals.

Musetti, infatti, attualmente è ottavo, ultimo piazzamento utile per l’accesso al torneo di fine anno, a quota 3435, mentre il nordamericano è decimo a 2905: vincendo quest’oggi nei quarti di finale contro il transalpino Arthur Rinderknech, il canadese salirebbe a 3105, portandosi a -330 dall’azzurro.

Tra i due c’è il britannico Jack Draper, il quale però ha già posto fine alla propria stagione per infortunio: il canadese deve recuperare, attualmente, 530 punti all’azzurro, ed il due si protrarrà fino a fine mese, dato che i due giocatori sono iscritti a tutti i tornei delle prossime settimane.

Il canadese, in verità, potrebbe superare l’azzurro già a Shanghai, ma per riuscirci dovrà vincere il torneo, mentre potrà allungare sull’azzurro anche l’autraliano Alex de Minaur, attualmente a quota 3545, che oggi nei quarti se la vedrà con il russo Daniil Medvedev: il nordamericano e l’oceanico si scontrerebbero però nell’eventuale semifinale.

La prossima settimana Musetti ed Auger-Aliassime saranno impegnati nel 250 di Bruxelles, mentre de Minaur non giocherà. A seguire Musetti e de Minaur scenderanno in campo nel 500 di Vienna, mentre Auger-Aliassime ha scelto il 500 di Basilea, infine i tre si giocheranno il pass per le Finals nel Masters 1000 di Parigi-Nanterre.

RACE ATP AL 9 OTTOBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11040 Qualificato alle ATP Finals

2 Jannik Sinner 8500 Qualificato alle ATP Finals

3 Novak Djokovic 4580 (può arrivare a 5180 a Shanghai)

4 Alexander Zverev 4280

5 Taylor Fritz 3835

6 Ben Shelton 3720

7 Alex de Minaur 3545 (può arrivare a 4345 a Shanghai)

8 Lorenzo Musetti 3435

9 Jack Draper 2990 (stagione finita)

10 Felix Auger-Aliassime 2905 (può arrivare a 3705 a Shanghai)