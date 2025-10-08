ATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev

I match degli ottavi della parte bassa completano l’allineamento ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Continua la corsa del francese Rinderknech che affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. De Minaur rispetta il pronostico favorevole e incrocerà sulla propria strada Medvedev.

In apertura di giornata Arthur Rinderknech, giustiziere di Zverev, piega il ceco Jiri Lehecka 6-3 7-6(5) in un’ora e trentadue minuti. Il francese risolve il parziale di apertura a proprio favore con il break operato a 30 nell’ottavo gioco per il 5-3 e certifica il 6-3 della partita di apertura quando trasforma il secondo set point. Nella seconda frazione di gioco l’equilibrio regna sovrano, i due contendenti non concedono palle break e la conclusione al tie-break appare come la soluzione inevitabile. Il transalpino, dopo aver condotto per 5-3, trova lo spunto decisivo conquistando gli ultimi due punti grazie ai quali chiude il match sul decisivo 7-5.

Alex de Minaur deve lottare per un set ma esce alla distanza e timbra, di slancio, il pass per i quarti. L’australiano, testa di serie numero tre, regola il portoghese Nuno Borges 7-5 6-2 in un’ora e quarantotto minuti. De Minaur orienta a proprio favore la partita di apertura grazie al break ottenuto al termine di un lunghissimo undicesimo gioco e chiude i conti, alla prima opportunità, per il 7-5. Il giocatore oceanico inizia la seconda partita sulle ali dell’entusiasmo, fa valere la propria solidità, scappa sul 4-0 e controlla agevolmente il finale di partita trasformando il primo match point per il conclusivo 6-2.

Felix Auger-Aliassime liquida Lorenzo Musetti 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti. Nel quinto gioco il canadese sfrutta la seconda opportunità per ottenere il break del 3-2, annulla le tre possibilità dell’immediato 3-3 e chiude i conti al primo set point per il 6-4. Nel secondo parziale l’equilibrio dura fino al 2-2, Aliassime ottiene il break al quinto gioco e s’invola verso il traguardo per il facile 6-2.

Daniil Medvedev, testa di serie numero 16, supera Learner Tien 7-6(6) 6-7(1) 6-4 al termine di una maratona che sfiora le tre ore. Il russo vince al tie-break, 8-6 il punteggio finale, un rocambolesco parziale di apertura nel quale ottiene il break per il provvisorio 5-4, lo restituisce nel decimo gioco e fallisce una palla set nel dodicesimo game.

La seconda partita rappresenta un’autentica altalena di emozioni. Il russo scappa sul 3-0 con un break, il rivale non si perde d’animo, continua a giocare e con una serie di cinque giochi consecutivi si porta sul 5-3. In una sfida che continua a strappi Medvedev inanella tre game di fila per il 6-5 e nel dodicesimo gioco è vittima di crampi spianando la strada all’avversario per il 6-6. Il tie-break è facile preda dell’americano che domina 7-1 e rimette il confronto in equilibrio. Il terzo set si sviluppa seguendo i turni di servizio dei due contendenti: Medvedev capitalizza gli errori del rivale per il 5-4 e, al primo match point, firma il risolutivo 6-4.