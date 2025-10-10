Seguici su
Il n.2 d’Italia si ferma contro Felix Auger-Aliassime, principale rivale nella corsa alle ATP Finals 2025.
Lo “sposino” canadese è tornato ai suoi migliori livelli, mentre Medvedev fatica ma riesce ad avanzare.
Grande battaglia anche nel circuito WTA: Paolini vs Rybakina, una sfida all’ultimo punto per Ryad.

Tutto questo e molto altro nella nuova puntata di TennisMania, in diretta alle ore 8 sul canale YouTube di OA Sport!
