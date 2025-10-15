ATP Almaty 2025: Duckworth raggiunge Cobolli, avanti anche Moutet

Avanzamento a scoppio differito, per certa misura, all’ATP 250 di Almaty, in Kazakistan. Si sono chiusi i primi turni e, contemporaneamente, sono andati in scena alcuni secondi turni, con una particolarità legata al fatto che l’organizzazione si è presa un po’ di libertà circa gli accoppiamenti della parte alta e bassa del tabellone (a oggi c’è un uomo solo ai quarti nella parte alta e ce ne sono, invece, tre in quella bassa)

In casa Italia, chiaramente, c’è il sorriso per il buon successo di Flavio Cobolli, che nei quarti avrà non il canadese Gabriel Diallo, ma l’australiano James Duckworth, passato dalle qualificazioni e in grado di rimontare un set di svantaggio per giocare il suo secondo quarto stagionale dopo quello di Los Cabos nello scorso luglio.

Ai quarti anche il francese Corentin Moutet, che di spazio ne lascia poco al padrone di casa Alexander Shevchenko, e l’ungherese Fabian Marozsan, che dopo un primo set lottato porta a casa l’intera posta con un secondo parziale molto netto contro Brandon Nakashima (USA). Per lui è la quarta presenza nei migliori 8 di un torneo nel 2025.

In tema di primi turni, invece, esordisce bene ancora in quota USA Alex Michelsen, mentre è il tedesco Jan-Lennard Struff a guadagnarsi l’appuntamento con Karen Khachanov. Sarà invece Shintaro Mochizuki, il giapponese ex vincitore di Wimbledon junior, ma ancora mai entrato nei primi 100, a tenere a battesimo Luciano Darderi.

RISULTATI ATP 250 ALMATY OGGI

Secondi turni

Moutet (FRA) [8]-Shevchenko (KAZ) 7-5 6-3

Duckworth (AUS) [Q]-Diallo (CAN) [7] 7-6(3) 6-7(3) 6-4

Cobolli (ITA) [3]-Hijikata (AUS) [LL] 6-4 7-5

Marozsan (HUN)-Nakashima (USA) [5] 7-6(5) 6-1

Primi turni

Struff (GER)-McDonald (USA) 2-6 6-3 6-4

Mochizuki (JPN)-Cazaux (FRA) 6-4 6-4

Michelsen (USA) [6]-Zhukayev (KAZ) [WC] 6-2 6-3