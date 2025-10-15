ATP Bruxelles 2025, Giovanni Mpetshi-Perricard al 2° turno, eliminati Fonseca e Bergs

Andata in archivio la giornata dedicata ai primi turni dell’ATP250 di Bruxelles. Sul veloce indoor belga, c’è stata la vittoria come da pronostico del francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il transalpino (n.37 del ranking) ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori (n.608 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 6-7 (5) 6-4 e affronterà negli ottavi di finale il vincente tra il connazionale Quentin Halys e il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Ci sono state poi le sconfitte di Sebastian Baez, Joao Fonseca e Daniel Altmaier. L’argentino (n.44 del mondo) si conferma in crisi di risultati, ko contro il francese Valentin Royer (n.70 ATP) col punteggio di 6-2 6-3. Sarà il transalpino a giocare contro il connazionale Benjamin Bonzi negli ottavi.

Sconfitta anche per il brasiliano Fonseca (n.45 ATP) contro l’olandese Botic van de Zandschulp (n.86 del mondo). L’oranje si è imposto per 7-5 7-6 (2) e giocherà contro l’americano Spizzirri, che ha piegato la resistenza dello spagnolo Pedro Martinez per 6-4 6-1.

Battuta d’arresto per Altmaier (n.51 ATP) contro il padrone di casa Gilles Arnaud Billy (n.247 del ranking), vittorioso col punteggio di 6-4 6-7 (10) 6-3. Il belga sfiderà il ceco Jiri Lehecka nel prossimo turno. Da segnalare la vittoria di Raphaël Collignon (wild card) nel derby contro Zizou Bergs e negli ottavi ci sarà l’incrocio con Francisco Comesana, vittorioso contro David Goffin (wild card).