Tennis
ATP Shanghai 2025, risultati 3 ottobre: Tien avanza, cadono italiani e teste di serie
Si completa il primo turno e si apre il secondo nell’ATP Masters 1000 di Shanghai: giornata amara per i tre azzurri impegnati, tutti eliminati, e per 5 delle 14 teste di serie oggi all’esordio nel torneo, che escono subito di scena.
Nei match per il secondo turno vengono eliminati senza vincere alcun set i tre italiani scesi in campo: esordio amaro per Flavio Cobolli, sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar, che si impone per 7-5 6-1, mentre Luca Nardi cede al transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, vittorioso per 6-3 7-6 (4), infine Mattia Bellucci lascia strada al ceco Tomáš Macháč, che la spunta per 6-3 6-4.
Oltre a Cobolli, numero 22, cadono altre quattro teste di serie: il belga David Goffin maltratta lo statunitense Ben Shelton (6), battuto per 6-2 6-4, l’altro belga Zizou Bergs approfitta del ritiro del norvegese Casper Ruud (11), giunto sul punteggio di 3-6 7-5 4-1 per Bergs, il qualificato monegasco Valentin Vacherot rimonta il kazako Alexander Bublik (14) e lo elimina per 3-6 6-3 6-4, il qualificato tedesco Yannick Hanfmann piega lo statunitense Frances Tiafoe (25) per 6-7 (9) 6-2 6-1.
A distanza di due giorni dalla finale persa a Pechino torna in campo e vince lo statunitense Learner Tien, che nell’ultimo match del primo turno rimonta e batte il serbo Miomir Kecmanović, sconfitto per 4-6 6-3 6-4. Negli altri match del secondo turno avanzano le ultime sette teste di serie impegnate all’esordio quest’oggi.
Successi del canadese Gabriel Diallo (31) sul francese Benjamin Bonzi con un duplice 6-4, dell’argentino Francisco Cerúndolo (19) sull’altro transalpino Adrian Mannarino con un doppio 7-6, del serbo Novak Djoković (4) sul croato Marin Čilić per 7-6 (2) 6-4, dello statunitense Taylor Fritz (5) sul magiaro Fábián Marozsán per 2-6 7-6 (4) 7-6 (1), del transalpino Ugo Humbert (21) sull’australiano Jordan Thompson per 6-3 7-6 (4), del danese Holger Rune (10) sull’argentino Sebastián Báez per 7-5 6-4, e del neerlandese Tallon Griekspoor (27) sullo statunitense Jenson Brooksby per 6-1 1-6 6-1.
ATP MASTERS 1000 SHANGHAI – RISULTATI 3 OTTOBRE
Primo turno
Learner Tien b. Miomir Kecmanović 4-6 6-3 6-4
Secondo turno
David Goffin b. Ben Shelton (6) 6-2 6-4
Gabriel Diallo (31) b. Benjamin Bonzi 6-4 6-4
Francisco Cerúndolo (19) b. Adrian Mannarino 7-6 (3) 7-6 (4)
Zizou Bergs b. Casper Ruud (11) 3-6 7-5 4-1 ritiro
Jaume Munar b. Flavio Cobolli (22) 7-5 6-1
Yannick Hanfmann (Q) b. Frances Tiafoe (25) 6-7 (9) 6-2 6-1
Novak Djoković (4) b. Marin Čilić 7-6 (2) 6-4
Taylor Fritz (5) b. Fábián Marozsán 2-6 7-6 (4) 7-6 (1)
Giovanni Mpetshi Perricard (32) b. Luca Nardi 6-3 7-6 (4)
Ugo Humbert (21) b. Jordan Thompson 6-3 7-6 (4)
Holger Rune (10) b. Sebastián Báez 7-5 6-4
Valentin Vacherot (Q) b. Alexander Bublik (14) 3-6 6-3 6-4
Tomáš Macháč (20) b. Mattia Bellucci 6-3 6-4
Tallon Griekspoor (27) b. Jenson Brooksby 6-1 1-6 6-1