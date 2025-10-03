Flavio Cobolli dura un set contro Munar ed esce subito a Shanghai

Il match d’esordio è anche quello dell’uscita di scena per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 3 d’Italia viene eliminato dallo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 7-5 6-1, finendo sostanzialmente fuori dalla partita dopo il primo set contro un giocatore che, nel 2025, sui campi veloci ha saputo ottenere i migliori risultati della propria carriera. Adesso ci sarà il trittico Almaty-Vienna-Parigi (che non è più Bercy, ma La Defense).

Si parte subito con un game tiratissimo, il secondo, nel quale Cobolli deve sempre superarsi per riuscire a vincere la resistenza di un Munar che difficilmente si riesce a sfondare da fondo, soprattutto quando si entra nello scambio in modo piuttosto pesante. Dopo questa fase, per vari giochi i due si danno un fastidio molto relativo, non arrivando neppure a sfiorare opportunità di nuovi break. Tutto cambia sul 5-6 quando Cobolli, a tie-break ormai vicinissimo e sul 30-15, commette un brutto errore di rovescio, un doppio fallo e poi viene spinto indietro dalla risposta di rovescio dello spagnolo, che poi chiude verso la rete per il 7-5 in proprio favore.

Di qui in avanti per l’italiano arriva un calo piuttosto evidente, nel quale forse entrano anche dei problemi di respirazione che appaiono visibili soprattutto nell’intervallo tra i due parziali, con Flavio in posizione non proprio felicissima sulla sedia. Ad ogni modo, però, è il livello di Munar a salire ancora: da fondo cede sempre meno, mentre dall’altra parte di errori ne arrivano, e tanti. 2-0, poi 4-0, poi 5-0 per l’iberico, che va anche a due punti dal 6-0. Qui c’è un sussulto di Cobolli, che sul 5-1 si guadagna l’unica palla break del match, che però non viene convertita. E, così, è 6-1 per Munar, che per la prima volta va al terzo turno nel 1000 cinese.

Nell’ora e 32 minuti di gioco i numeri dicono 12-12 per vincenti-errori gratuiti di Munar, ma è Cobolli che si è visto in un’evidente giornata no. Il suo saldo, infatti, è di 19-37. Basta questo a definire il match, con una giornata che è decisamente non delle migliori all’interno del suo anno.