Carlos Alcaraz criticato per la rinuncia a Shanghai: lo spagnolo pubblica la foto della sua caviglia

Qualche critica c’è stata all’indirizzo di Carlos Alcaraz per la rinuncia al Masters1000 di Shanghai. Lo spagnolo, vittorioso nell’ATP500 di Tokyo, ha deciso di saltare il torneo più importante dello swing asiatico per prendersi alcuni giorni di riposo e recuperare dalle energie spese.

Sono state settimane intense per Carlitos che, dopo aver vinto in serie il Masters1000 di Cincinnati, gli US Open e il torneo nella capitale giapponese, ha voluto dedicarsi al recupero. Una programmazione che ha fatto storcere il naso soprattutto perché Alcaraz non disdegna mai la presenza nelle esibizioni, vedi Laver Cup, associandosi poi alle lamentele per la congestione del calendario.

Ecco che il murciano, sui propri canali social, ha pubblicato una foto della caviglia del piede sinistro, particolarmente gonfia. Un’immagine in cui si evidenzia come ci siano state conseguenze sulla distorsione che l’iberico si è procurato nel match d’es0rdio a Tokyo contro l’argentino Sebastian Baez. Nulla di grave, alla fine, se si giudica quanto accaduto nell’evento nipponico.

Un segnale, però, per giustificare la prudenza e il non voler correre rischi in vista di un’ultima parte di stagione piuttosto intenso, pensando soprattutto alle ATP Finals di Torino e alle Finali di Coppa Davis a Bologna.