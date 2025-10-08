Jasmine Paolini supera Yuan in rimonta a Wuhan e tiene viva la fiamma delle Finals

Dedizione e qualità nella vittoria all’esordio nel WTA1000 di Wuhan (Cina) per Jasmine Paolini. La n.8 del ranking è stata costretta a rimontare nel suo match di secondo turno contro la padrona di casa Yue Yuan (n.109 WTA).

Cinese per un ora e mezza sugli scudi e praticamente infallibile. Brava Jasmine a rimanere aggrappata nel secondo set e a fare la differenza nel terzo parziale. Col punteggio di 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 12 minuti di gioco, la toscana approda agli ottavi di finale e se la vedrà contro la danese Clara Tauson (n.10 del seeding), tenendo aperto il discorso “qualificazione alle WTA Finals”, in attesa di quello che farà la kazaka Elena Rybakina contro la rumena Jaqueline Cristian.

Nel primo set l’asiatica esprime un tennis di altissimo livello: ingiocabile dal lato del rovescio, con soluzioni anche complicate perfettamente riuscite, e solida dal lato del dritto. Arriva così il break nel terzo game, con Paolini sorpresa dal rendimento della sua avversaria. Grande efficienza al servizio per Yuan che concede le briciole nei turni in battuta. Questo le dà la tranquillità di fare la differenza anche in risposta: nuovo break nel nono gioco e 6-3 in suo favore.

Nel secondo set l’azzurra è chiamata a salvare due palle break, nel secondo game. Jasmine è molto lucida nel costruire il punto in maniera molto ordinata, forzando l’errore della rivale. La storia si ripete nell’ottavo gioco e Paolini giustamente punge sul dritto la rivale per conquistare il quindici. In chiusura di parziale, la toscana ha una marcia in più e soprattutto dal lato destro fa la differenza, strappando il servizio alla cinese nel nono game e chiudendo la frazione 6-4.

Nel terzo set si gioca punto a punto ed entrambe hanno le loro opportunità. La tennista italiana, cancellate due palle break nel quarto game, è risoluta nel quinto, andando avanti nello score 4-2. L’azzurra sfiora il doppio break nel settimo game, non essendo così efficace col dritto lungolinea. Jasmine, però, è bravissima a dimenticare il tutto, mettendo in mostra un gran tennis nell’ottavo game e chiudendo la pratica nel successivo sul 6-3, con qualità nella copertura del campo. Leggendo le statistiche, Paolini ha terminato con 1 ace, il 77% delle prime di servizio in campo (67% dei punti vinti con la prima e il 62% con la seconda).