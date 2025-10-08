Dove vedere in tv Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming

Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, sconfiggendo in rimonta la padrona di casa Yue Yuan dopo due ore di intensa battaglia. La tennista italiana può così proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese, dove sta andando a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals. La toscana è in piena lotta con la kazaka Elena Rybakina per guadagnarsi l’approdo agli atti conclusivi di questa annata agonistica e sa che non può lasciare nulla per strada se vorrà meritarsi un posto al sole in quel di Riad.

La nostra portacolori incrocerà la danese Clara Tauson, che ha prevalso prima contro la serba Olga Danilovic e poi contro la croata Antonia Ruzic, sempre in due set. Sfida di notevole caratura tecnica tra la numero 8 del mondo e la numero 12 del ranking WTA, in palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro la vincente del confronto tra la polacca Iga Swiatek e la svizzera Belinda Bencic. C’è un solo precedente tra la 29enne e la 22enne: l’azzurra si impose lo scorso anno al primo turno di Pechino con il punteggio di 1-6, 7-5, 6-4. L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre, sarà il terzo match dalle ore 05.00 e non si giocherà prima delle ore 14.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming Paolini-Tauson, ottavo di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, gratis e in chiaro; in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) per gli abbonati, la rete esatta verrà definita in prossimità della partita; in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI-TAUSON, WTA PECHINO

Giovedì 9 ottobre

Terzo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 08.30 Jasmine Paolini vs Clara Tauson – Diretta tv su Supertennis; Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena

In precedenza, a partire dalle ore 05.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Alexandrova-Pegula, Sabalenka-Samsonova (ore 06.30). Al terminerà, e non prima delle ore 08.30, toccherà a Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-TAUSON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati. Il canale dettagliato di Sky verrà definito in prossimità dell’evento.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.