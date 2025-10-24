Sorteggio ATP Parigi 2025 oggi: orario e teste di serie. Sarà ancora Alcaraz-Sinner?

Si svolgerà tra qualche ora il sorteggio dell’ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Il torneo, a partire da quest’anno, cambia sede e si trasferisce dalla tradizionale cornice di Bercy alla nuova casa de La Defense. Non cambia però la domanda fondamentale: assisteremo all’ennesimo duello tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner?

Il campo di partecipazione, nonostante qualche defezione importante come quelle di Djokovic e degli infortunati Draper e Rune, è di assoluto livello. Il numero 1 del mondo ha preferito osservare una settimana di riposo dopo le fatiche del torneo esibizione Six King Slam, competizione in cui ha perso in finale contro l’azzurro.

Jannik Sinner, al centro di numerose polemiche per la scelta di rinunciare alla Final Eight di Coppa Davis, è impegnato nel match dei quarti di finale del torneo di Vienna contro il kazako Alexander Bublik, giocatore che quest’anno lo ha superato sull’erba di Halle per poi essere travolto nel successivo incontro agli US Open. I tornei austriaco e transalpino sono gli ultimi due appuntamenti in cui il numero 1 italiano avrà l’opportunità di definire la condizione e consolidare gli automatismi di gioco in vista delle ATP Finals di Torino, torneo vinto lo scorso anno in finale contro Taylor Fritz.

Sembra difficile ipotizzare il possibile inserimento di eventuali terzi incomodi in quello che rappresenta il duello tra i due dominatori del circuito. Potrebbero avere motivazioni supplementari i giocatori come Lorenzo Musetti, impegnati nella corsa alla conquista dei punti necessari a blindare la qualificazione per le Finals.

ATP PARIGI 2025: ELENCO TESTE DI SERIE