Tennis
ATP Basilea 2025, Joao Fonseca campione! Dominato Alejandro Davidovich Fokina in due set
Super Joao Fonseca. Il brasiliano domina la finale dell’ATP500 di Basilea contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (18 del ranking). Col punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco, il 19enne sudamericano ha conquistato il secondo titolo della carriera a livello ATP, il primo della categoria “500” e con questo risultato bussa alle porte della top-30. Fonseca è diventato anche il giocatore più giovane a vincere in questo evento dal 1989 (quando vinse Jim Courier in finale contro Stefan Edberg).
Nel primo set Fonseca parte forte, strappando il servizio al rivale a suon di vincenti nel secondo game. Il brasiliano deve fronteggiare due palle del contro-break cancellandole, non sfrutta un’opportunità del doppio break nel quarto gioco e cede il servizio nel successivo. Un’altalena di emozioni col sudamericano che con colpi potentissimi crea un nuovo strappo, definitivo ai fini della frazione (6-3), non tramutando due palle set nell’ottavo game.
Nel secondo set la differenza tra i due giocatori è palpabile. Il brasiliano si conferma un colpitore straordinario, ottenendo il break in apertura e mancando l’opportunità del bis nel quinto, nel settimo e nel nono gioco. Al servizio non concede nulla e sullo score di 6-4 è festa grande.
Leggendo le statistiche, annotiamo 7 ace, il 79% di prime di servizio in campo, con cui ha ottenuto il 76% dei punti, mentre con la seconda ha avuto un’efficienza pari al 46%.