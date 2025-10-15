Lorenzo Sonego regola in due set Arthur Fery e approda agli ottavi di finale a Stoccolma

Buona la prima per Lorenzo Sonego. Il piemontese (n.47 del ranking) si è imposto in 1 ora e 37 minuti di gioco contro il britannico Arthur Fery (n.221 ATP) col punteggio di 6-4 6-2 nel primo round a Stoccolma (Svezia). Un match ben gestito dall’azzurro, bravo nella sua classica combinazione servizio-dritto a creare difficoltà all’avversario. Qualificazione ai quarti di finale dove affronterà l’americano Aleksandar Kovacevic, a segno contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (ritiratosi sullo score di 4-6 7-5 4-0).

Nel primo set Sonego gestisce piuttosto bene i turni al servizio, cercando grande aggressività in risposta. Qualche errore dal lato del rovescio c’è, mentre col dritto l’azzurro fa male a suo avversario. Ci sono due palle break nel terzo game, non sfruttate da Sonny, ma nel nono gioco il torinese è risoluto. Convertita l’opportunità, nel turno in battuta del decimo gioco non ci sono problemi e sul 6-4 cala il sipario.

Nel secondo set l’azzurro prende il largo, strappando il servizio a Fery in apertura e nel terzo game. Sonego in un amen va sul 4-0 e conduce le danze da fondo, sfruttando la poca pesantezza di palla del britannico. Nel sesto gioco Lorenzo si complica un po’ la vita, cedendo il turno al servizio, ma nel settimo ristabilisce le distanze con ottime risposte. Sullo score di 6-2 la partita finisce in favore dell’italiano.

Leggendo le statistiche, ottimo il rendimento al servizio del classe ’95 tricolore: 3 ace, 73% di prime in campo e il 74% dei punti vinti. Qualcosa da rivedere c’è con la seconda (44% di rendimento).