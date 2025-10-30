Quando si vedrà Sinner in tv in chiaro? L’opzione a Parigi e la certezza per Torino

Jannik Sinner, non prima delle 19.00, scenderà sul campo centrale di Parigi per affrontare negli ottavi di finale del Masters1000 francese l’argentino Francisco Cerundolo. Una partita non semplice per il pusterese, contro un avversario che l’ha sempre impegnato nei precedenti. Vedremo quale sarà l’adattamento alla particolare superficie da parte dei giocatori.

L’obiettivo di Sinner è quello di conquistare il titolo in un evento che non gli ha mai portato così tanta fortuna. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, l’azzurro tornerebbe in vetta alla classifica mondiale, vista l’eliminazione al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz. In quest’eventualità, cioè una presenza di Jannik nell’atto conclusivo parigino il 2 novembre, potrebbe esserci la possibilità di seguire in tv in chiaro la partita.

Il riferimento è al caso analogo della finale di Vienna tra l’altoatesino e il tedesco Alexander Zverev. Su TV8, infatti, è stato possibile assistere gratuitamente alla partita, ma in differita rispetto alla diretta a pagamento sui canali di Sky Sport. Il tutto potrebbe replicarsi per una nuova finale con protagonista l’italiano in Francia.

Andando oltre, c’è la certezza di guardare in chiaro alle partite del n.2 ATP nelle ormai imminenti ATP Finals, in programma a Torino 9 al 16 novembre. Oltre alla copertura di Sky Sport, è stato rinnovato l’accordo con la Rai, che trasmetterà su Rai 2 HD un match al giorno. Il torneo sarà disponibile in streaming sulle piattaforme NOW, Sky Go e RaiPlay (un match al giorno).