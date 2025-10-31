A che ora le semifinali dell’ATP di Parigi 2025: programma sabato 1° novembre, tv, streaming

Sabato 1° novembre si disputeranno le semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il torneo sul cemento della capitale francese entra nella fase più calda e a La Defense Arena di Nanterre andranno in scena un paio di incontri da dentro o fuori assolutamente da non perdere, che sveleranno l’identità dei due tennisti che domenica 2 novembre si fronteggeranno per la conquista del trofeo. Si tratta dell’ultimo evento di questo livello in stagione, a precedere le attesissime ATP Finals e le Finals di Coppa Davis.

Il programma sul Campo Centrale si aprirà alle ore 14.30 con un vibrante testa a testa tra il canese Felix Auger-Aliassime e il kazako Alexander Bublik: il nordamericano si è reso protagonista di tre successi in rimonta contro l’argentino Francisco Comesana, il francese Alexandre Muller e il tedesco Daniel Altmaier, poi ha travolto in maniera nitida il monegasco Valentin Vacherot; il suo avversario ha firmato una bella impresa contro Taylor Fritz agli ottavi di finale e ai quarti ha rimontato l’australiano Alex de Minaur.

Lorenzo Musetti osserverà con grande attenzione il risultato di questo incontro: è in piena lotta con Auger-Aliassime per la qualificazione alle ATP Finals, deve sperare in un successo di Bublik per evitare di subire il sorpasso all’ottavo posto della Race e avere delle chance più concrete di accedere all’evento di Torino. Anche il kazako è matematicamente in corsa, ma dovrebbe firmare una doppietta tra Parigi e Metz per sperare nella magia.

A seguire, e non prima delle ore 17.00, si giocherà la seconda semifinale. Da una parte della rete ci sarà il vincitore del confronto tra Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, mentre dall’altra vedremo all’opera chi avrà la meglio nel quarto di finale che vede protagonisti il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Il fuoriclasse altoatesino è in corsa per tornare a essere numero 1 del mondo, ma ha bisogno di alzare al cielo il trofeo per superare Carlos Alcaraz al comando del ranking ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali del Masters 1000 di Parigi. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati; prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

CALENDARIO SEMIFINALI MASTERS 1000 PARIGI

Sabato 1° novembre

Ore 14.30 Felix Auger-Aliassime vs Alexander Bublik

A seguire e non prima delle ore 17.00 Jannik Sinner/Ben Shelton vs Alexander Zverev/Daniil Medvedev

PROGRAMMA SEMIFINALI ATP PARIGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.