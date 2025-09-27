WTA Pechino 2025, Swiatek, Andreeva e Zheng accedono agli ottavi. Fuori Clara Tauson

Le partite del secondo turno della parte alta del tabellone animano il sabato del torneo WTA di Pechino. Esordio sul velluto per la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero uno, la russa Mirra Andreeva, quarta favorita del tabellone, e la cinese Qinwen Zheng. Esce a sorpresa la danese Clara Tauson.

Zeynep Sonmez firma la grande sorpresa di giornata. La giocatrice turca, numero 82 del ranking, supera 6-4 2-6 6-3 la danese Clara Tauson, decima favorita del tabellone. Esordio sul velluto per Iga Swiatek. La polacca, testa di serie numero uno, liquida la cinese Yue Yuan 6-0 6-3 in un’ora e sedici minuti. In apertura di programma la russa Mirra Andreeva, testa di serie numero quattro, domina la cinese Lin Zhu 6-2 6-2 in un’ora e diciannove minuti. La cinese Qinwen Zheng, al rientro, dopo l’infortunio, archivia l’ostacolo Emiliana Arango con un perentorio 6-3 6-2 maturato in un’ora e venticinque minuti.

La spagnola Jessica Bouzas Maneiro regola l’ucraina Dayana Yastremska 7-5 6-4 in un’ora e trentaquattro minuti. La colombiana Camila Osorio esce alla distanza e prevale sulla russa Anna Kalinskaya 6-1 4-6 6-4 in due ore e quindici minuti. La russa Anastasia Potapova elimina la canadese Victoria Mboko, testa di serie numero ventuno, 7-6(5) 7-5 in due ore e sette minuti. L’americana Emma Navarro doma la romena Gabriella Ruse 6-3 7-6(0) in due ore e sette minuti.

L’australiana Maya Joint, giocatrice in costante crescita, stende la russa Diana Shnaider, testa di serie numero diciassette, 7-5 6-1 in un’ora e venticinque minuti. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero ventitré, demolisce la qualificata tedesca Ella Seidel 6-1 6-1 in cinquantanove minuti. Vittorie agevoli anche per Linda Noskova e Jessica Pegula: la ceca piega la cinese Xiyu Wang 6-3 6-2 in un’ora e quattordici minuti, mentre la statunitense, numero sette WTA, travolge la veterana australiana Ajla Tomljanovic 6-0 6-3 in poco più di un’ora.

La russa Aliaksandra Sasnovich rimonta la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 12, 1-6 6-4 6-2 in un’ora e cinquantasei minuti. La britannica Sonay Kartal annulla la differenza di classifica e sorprende l’australiana Daria Kasatkina 6-3 6-0 in un’ora e cinque minuti. La francese Lois Boisson, semifinalista dell’ultimo Roland Garros, elimina la russa Liudmila Samsonova 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti. In chiusura di giornata la britannica Emma Raducanu, trentesima testa di serie, regola la spagnola Cristina Bucsa 6-3 6-3 in un’ora e trentotto minuti.