WTA Pechino 2025, risultati 25 settembre: avanza Camila Osorio, eliminata Kateřina Siniaková
Si completa il primo turno dei tabellone di singolare femminile dei China Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: a Pechino, in Cina, il main draw si allinea ai trentaduesimi, ai quali era ammessa di diritto Jasmine Paolini, testa di serie numero 6. A partire da domani entreranno in gioco le 32 giocatrici protette dal seeding: in caso di forfait di una di queste verrà ripescata come lucky loser Elisabetta Cocciaretto.
La wild card cinese Yuan Yue supera la kazaka Yulia Putintseva con un doppio 6-3, mentre la colombiana Camila Osorio piega la statunitense Ann Li per 7-5 6-7 (5) 7-5. La transalpina Loïs Boisson regola la qualificata magiara Dalma Gálfi per 7-6 (6) 5-7 6-2, infine la romena Elena-Gabriela Ruse liquida la slovacca Rebecca Šramková con un duplice 6-2.
La sfida tra qualificate premia la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, che rimonta l’indonesiana Janice Tjen per 6-7 (4) 7-5 6-1, mentre la qualificata tedesca Ella Seidel elimina la polacca Magdalena Fręch per 7-5 6-4. Un’altra qualificata, la spagnola Cristina Bucșa, supera la croata Donna Vekić per 6-2 6-4, infine l’australiana Ajla Tomljanović regola l’ucraina Yulia Starodubtseva per 7-6 (1) 6-2.
La wild card cinese Zhu Lin elimina la qualificata nipponica Moyuka Uchijima con il punteggio di 6-1 6-3, invece l’iberica Jéssica Bouzas Maneiro regola la romena Jaqueline Cristian per 6-4 6-0. L’australiana Maya Joint supera la qualificata andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-2, stesso score con cui la britannica Sonay Kartal batte la statunitense Alycia Parks.
La turca Zeynep Sönmez liquida la wild card cinese Wei Sijia per 6-2 6-0, mentre la russa Anastasia Potapova supera la ceca Kateřina Siniaková con lo score di 6-3 6-4. Il derby tra le altre wild card cinesi premia Wang Xiyu, che elimina la connazionale Hanyu Guo per 7-5 6-1, infine la lucky loser colombiana Emiliana Arango regola la neerlandese Suzan Lamens, battuta con un duplice 6-3.
WTA 1000 PECHINO 2025 – RISULTATI 25 SETTEMBRE
Primo turno
Yuan Yue (Cina, WC) b. Yulia Putintseva (Kazakistan) 6-3 6-3
Camila Osorio (Colombia) b. Ann Li (Stati Uniti) 7-5 6-7 (5) 7-5
Loïs Boisson (Francia) b. Dalma Gálfi (Ungheria, Q) 7-6 (6) 5-7 6-2
Elena-Gabriela Ruse (Romania) b. Rebecca Šramková (Slovacchia) 6-2 6-2
Aliaksandra Sasnovich (Bielorussia, Q) b. Janice Tjen (Indonesia, Q) 6-7 (4) 7-5 6-1
Ella Seidel (Germania, Q) b. Magdalena Fręch (Polonia) 7-5 6-4
Cristina Bucșa (Spagna, Q) b. Donna Vekić (Croazia) 6-2 6-4
Ajla Tomljanović (Australia) b. Yulia Starodubtseva (Ucraina) 7-6 (1) 6-2
Zhu Lin (Cina, WC) b. Moyuka Uchijima (Giappone, Q) 6-1 6-3
Jéssica Bouzas Maneiro (Spagna) b. Jaqueline Cristian (Romania) 6-4 6-0
Maya Joint (Australia) b. Victoria Jimenez Kasintseva (Andorra, Q) 6-3 6-2
Sonay Kartal (Gran Bretagna) b. Alycia Parks (Stati Uniti) 6-3 6-2
Zeynep Sönmez (Turchia) b. Wei Sijia (Cina, WC) 6-2 6-0
Anastasia Potapova (Russia) b. Kateřina Siniaková (Cechia) 6-3 6-4
Wang Xiyu (Cina, WC) b. Hanyu Guo (Cina, WC) 7-5 6-1
Emiliana Arango (Colombia, LL) b. Suzan Lamens (Paesi Bassi) 6-3 6-3