ATP Tokyo 2025, Alcaraz vince all’esordio. Bel successo di Darderi, avanti anche Fritz e Rune

Buona la prima per Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Tokyo. Nonostante un problema alla caviglia, accusato ad inizio primo set, il numero uno del mondo ha superato in due set l’argentino Sebastian Baez. Un match segnato anche da una breve interruzione per pioggia, con Alcaraz che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-2 ed ora se la vedrà con il belga Zizou Bergs, che ha sconfitto il cileno Alejandro Tabilo, fresco vincitore del torneo di Chengdu, in tre set per 1-6 7-6 7-6.

Esordio vincente anche per Taylor Fritz, testa di serie numero due, ma l’americano ha faticato molto contro il candese Gabriel Diallo. Oltre due ore di battaglia per Fritz, che ha rimontato l’avversario, vincendo al tie-break del terzo set per 4-6 6-3 7-6. Al prossimo turno lo statunitense, reduce da una brillante prestazione in Laver Cup (ha sconfitto anche Alcaraz), affronterà il portoghese Nuno Borges.

Buone notizie anche per il tennis italiano, visto che Luciano Darderi è stato protagonista di un bel successo contro il beniamino di casa Yoshihito Nishioka. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6 6-3 dopi due ore di gioco ed ora al secondo turno si troverà di fronte l’americano Jenson Brooksby, che ha eliminato il francese Ugo Humbert, numero sette del seeding, in due set per 7-6 6-3.

Vincono all’esordio anche Casper Ruud ed Holger Rune. Il norvegese ha faticato molto più del previsto contro il giapponese Shintaro Mochizuki, lasciando anche un set al tennista nipponico (4-6 6-1 6-1); mentre il danese ha battuto anche abbastanza agevolmente il serbo Hamad Medjedovic per 7-6 6-1. Clamorosa l’eliminazione del ceco Tomas Machac, battuto a sorpresa dal giapponese Sho Shimabukuro, numero 273 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 7-6 6-3.

RISULTATI ATP TOKYO 2025

Korda (Usa) b. Giron (Usa) 4-6 6-3 7-6

Brooksby (Usa) b. Humbert (Fra) 7-6 6-3

Darderi (Ita) b. Nishioka (Jpn) 7-6 6-3

Shimabukuro (Jpn) b. Machac (Cze) 6-3 7-6

Fritz (Usa) b. Diallo (Can) 4-6 6-3 7-6

Vukic (Aus) b. Dzumhur (Bih) 6-4 3-6 6-3

Nakashima (Usa) b. Thompson (Aus) 6-7 7-6 6-2

Quinn (Usa) b. Michelsen (Usa) 7-5 6-2

Ruud (Nor) b. Mochizuki (Jpn) 4-6 6-1 6-1

Alcaraz (Esp) b. Baez (Arg) 6-4 6-2

Rune (Den) b. Medjedovic (Srb) 7-6 6-1