A che ora Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 26 settembre, Matteo Berrettini scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud negli ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo. Sul cemento giapponese, il tennista romano spera di replicare l’ottima prestazione dell’esordio, vittorioso piuttosto nettamente contro lo spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-2.

C’erano dei dubbi alla vigilia su quello che avrebbe potuto fare Matteo in questo torneo. Il ritorno agonistico dopo mesi di assenza ad Hangzhou non era stato dei migliori. La sconfitta al primo turno contro il ceco Svrcina era stata netta e il ritardo di condizione evidente. Contro Munar, invece, le classiche accelerazioni di servizio e dritto si sono fatte apprezzare.

La speranza è di rivederle contro Ruud perché serviranno. Il norvegese non sta vivendo un momento di forma scintillante, ma ha le armi per contrastare Matteo, essendo anch’egli ben dotato col dritto e più solido dal lato del rovescio. Sarà un confronto sui dettagli in cui anche il rendimento della battuta sarà un fattore.

La partita tra Berrettini e Ruud, ottavi di finale dell’ATP500 di Tokyo (Giappone), andrà in scena domani sul campo principale e sarà l’ultima dello schedule di giornata. La trasmissione televisiva sarà curata da Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BERRETTINI-RUUD ATP TOKYO 2025

Venerdì 26 settembre

COLOSSEUM – Inizio ore 04.00 italiane

A. Vukic vs D. Altmaier

Non prima delle 05.30 italiane

S. Shimabukuro vs S. Korda

Non prima delle 09.00 italiane

N. Borges vs T. Fritz

A seguire

C. Ruud vs M. Berrettini

PROGRAMMA RUUD-BERRETTINI ATP PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.