Errani/Paolini prime nella Race! La classifica dopo Pechino, ma perché non svettano nel ranking WTA? La discrepanza

Sara Errani e Jasmine Paolini svettano in testa alla WTA Race di doppio, la classifica mondiale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso da una determinata coppia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2025 hanno vinto il torneo WTA 1000 di Pechino e primeggiano con 7.135 punti, ora il margine nei confronti della statunitense Taylor Townsend e della ceca Katerina Siniakova è salito a quota 845 lunghezze (le due rivali non hanno giocato nella capitale cinese e sono ferme a 6.290).

Decisamente più lontane la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe (5.388), la belga Elise Mertens e la russa Veronika Kudermetova (4.978), le russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva (4.671). Tutte le coppie citate sono già qualificate alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto binomi del torneo internazionale: le azzurre cercheranno il colpaccio sul cemento di Riad (Arabia Saudita, 1-8 novembre), ma prima saranno protagoniste anche all’imminente WTA 1000 di Wuhan. Quello odierno è il nono titolo in coppia per le nostre portacolori, il quarto in stagione dopo aver già festeggiato al Roland Garros, agli Internazionali d’Italia e al WTA 1000 di Doha.

Abbiamo detto che Sara Errani e Jasmine Paolini sono prime nella WTA Race, ma lo stesso discorso non vale nel ranking WTA. Nella graduatoria sono quinte con 7.195 punti, alle spalle delle già citate Siniakova (8.625), Townsend (8.451), Routliffe (7.725) e Dabrowski (7.258). Perché figura una discrepanza così importante tra le due classifiche? La Race si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascuna tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna.

I punti di Errani e Paolini combaciano tra Race e ranking, ma per le altre giocatrici il discorso è diverso: Siniakova è seconda nella Race con i 6.290 punti conquistati insieme a Townsend, mentre nel ranking aggiunge anche i risultati ottenuti con la ceca Barbora Krejcikova, la taiwanese Su-wei Hsieh, la cinese Shuai Zhang e l’australiana Ellen Perez.

WTA RACE DOPPIO (top-5, al 5 ottobre)

1. Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia) 7.135

2. Taylor Townsend/Katerina Siniakova (USA/Cechia) 6.290

3. Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (Canada/Nuova Zelanda) 5.388

4. Elise Mertens/Veronika Kudermetova (Belgio/Russia) 4.978

5. Diana Shnaider/Mirra Andreeva (Russia) 4.671

WTA RANKING DOPPIO (top-5, al 5 ottobre)

1. Katerina Siniakova (Cechia) 8.625

2. Taylor Townsend (USA) 8.451

3. Erin Routliffe (Nuova Zelanda) 7.725

4. Gabriela Dabrowski (Canada) 7.258

5. Sara Errani (Italia) 7.195

5. Jasmine Paolini (Italia) 7.195