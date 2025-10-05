WTA Pechino 2025, Anisimova trionfa su Noskova in finale. Secondo 1000 della carriera

Amanda Anisimova è la nuova regina del WTA di Pechino. La tennista americana conquista il suo secondo 1000 della carriera dopo quello già vinto in questa stagione a Doha. Una stagione fenomenale e della definitiva consacrazione per Anisimova, che si presenterà alle Finals assolutamente tra le principali favorite.

Nell’ultimo atto a Pechino Anisimova ha sconfitto la ceca Linda Noskova, che era alla sua prima finale in un WTA 1000 della carriera. La numero quattro del mondo si è imposta in due set con il punteggio di 6-0 2-6 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Sicuramente un andamento molto strano del match, con la ceca che ha reagito nel secondo set e poi è crollata nuovamente nel terzo sotto i colpi della scatenata statunitense.

Il primo set è un monologo di Anisimova. Il break arriva immediatamente nel secondo game. Nel quarto gioco si arriva ancora ai vantaggi e alla prima palla break ecco l’americana che strappa nuovamente il servizio alla ceca. Il terzo break Anisimova lo ottiene nel sesto game e chiude il set sul 6-0.

La partita cambia completamente la sua inerzia nel primo game del secondo set. Noskova si procura tre palle break e alla fine alla terza occasione riesce a togliere la battuta all’avversaria. La ceca salva due palle del controbreak nel sesto gioco e nel game successivo strappa ancora il servizio all’americana, andando poi a chiudere sul 6-2.

Anisimova salva una delicatissima palla break in apertura di terzo set. L’americana se ne procura poi una nel quarto gioco, ma Noskova annulla. Il break per Anisimova arriva comunque nel sesto game e da quel momento l’americana non si ferma più e strappa ancora la battuta alla ceca, concludendo sul 6-2 e conquistando il torneo.