Paolini: “Bao Zong? Mi piace! Che bello avere Sara in panchina”. Errani: “Apprezzo il suo impegno”

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si confermano implacabili nei grandi eventi: dopo aver trionfato al Roland Garros, aver messo le mani agli Internazionali d’Italia e aver esultato al WTA 1000 di Doha, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio al WTA 1000 di Pechino. Quarto titolo stagionale e nono in carriera per questa coppia, che svetta in testa alla WTA Race e ha già staccato il pass per le WTA Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori binomi.

Jasmine Paolini ha espresso tutta la propria soddisfazione, tra l’altro soffermandosi sul soprannome Bao Zong che il pubblico cinese le ha affibbiato (significa “Boss”): “Bao Zong il mio soprannome? Mi piace. grazie per tutto l’affetto che mi avete mostrato in questo magnifico torneo, è stato bellissimo vedere lo stadio pieno. Questa è stata una finale dura, siamo riuscite a rimontare. Grazie al nostro team. Grazie a Sara: è sempre bello poter giocare il doppio con lei, è bello averla in panchina in singolare, mi sta aiutando tanto. Questo è uno dei migliori tornei al mondo: è bello tornare qui e possiamo percepire l’amore del pubblico“.

Grande gioia anche per Sara Errani, sempre più instancabile e infinita: “Ci siamo molto divertite, abbiamo giocato un grande torneo. Congratulazioni alle nostre avversarie, ringraziamo gli sponsor che rendono possibile il torneo. Ringrazio Jasmine: sono fortunata a giocare con lei, sappiamo quanto sia complicato coniugare il doppio impegno, apprezzo il suo impegno. Ringrazio il team per il supporto, siamo fortunate ad avere loro nel nostro team. Grazie al pubblico: è stato fantastico giocare su questo campo davanti a tanta gente“.