WTA Guadalajara 2025, Martina Trevisan superata da Rebecca Marino nel primo turno

Si ferma subito la corsa di Martina Trevisan a Guadalajara. Nel primo turno del torneo WTA 500 Rebecca Marino, numero 121 WTA, supera l’azzurra 6-2 6-3 in un’ora e sedici minuti. Nel prossimo turno la giocatrice canadese affronterà la tedesca Tatjana Maria, testa di serie numero 6.

Marino difende il servizio ai vantaggi nel primo gioco dopo aver annullato due palle break, strappa il servizio all’avversaria nel quarto gioco per il 3-1 e consolida il vantaggio con il 4-1 ottenuto ai vantaggi. Trevisan accorcia le distanze per il provvisorio 4-2, ma la sua rivale, dopo aver timbrato il 5-2, chiude i conti trasformando il primo set point per il 6-2 del parziale di apertura.

Nella seconda frazione di gioco la giocatrice nordamericana tiene la battuta ai vantaggi per l’1-0 e ottiene il break del 2-0 alla seconda opportunità. Marino sembra in pieno controllo del gioco e toglie nuovamente il servizio alla toscana per allungare sul 4-0 pesante. Le due giocatrici non riescono più ad essere incisive in battuta e una serie di quattro break consecutivi fissa il punteggio sul 5-2. Nel nono gioco la canadese si porta sul 40-15 e concretizza il primo match point per il 6-3 con cui si conclude l’incontro.

Trevisan piazza un ace, commette quattro doppi falli e serve il 66,7% di prime. L’italiana vince il 47,1% di punti sulla prima e sulla seconda, la sua avversaria il 66,7% sulla prima e il 52% sulla seconda. Marino trasforma cinque palle break sulle otto a propria disposizione e vince il computo totale dei punti per 64 a 48.