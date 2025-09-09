Carlos Alcaraz spaventa: “Non ho raggiunto la mia miglior versione. Sinner cambierà? Sarò pronto”

Il cambio della guardia c’è stato in vetta alla classifica mondiale del tennis. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si è preso lo scettro di Jannik Sinner e ora spetterà all’altoatesino inseguire il rivale spagnolo e soprattutto trovare le soluzioni a quanto messo in mostra dall’iberico nella finale degli US Open 2025.

Rispondendo alla stampa spagnola, Carlitos ha espresso le sue sensazioni: “Sento di essere al meglio della mia carriera finora, ma ho ancora margini di miglioramento. Non ho ancora raggiunto il 100% e sto lavorando per arrivarci. Penso che, a 22 anni, essere la migliore versione di tutta la propria carriera sia complicato. Ho cose da migliorare, il miglior Carlos che ci possa essere deve ancora emergere“.

Sinner, dal canto suo, ha dichiarato che lavorerà per rendere più imprevedibile il suo tennis in vista della prossima sfida: “La palla non è nel suo campo ora, deve migliorare qualcosa per potermi battere. E io devo essere pronto a vedere cosa farà di diverso. Credo che sia questa la bellezza di questa rivalità che stiamo vivendo. Stiamo entrambi migliorando a livello tennistico, fuori dal campo. Ci spingiamo a vicenda al limite così tanto che dopo ogni partita sappiamo chiaramente cosa dobbiamo migliorare. È fantastico. E, naturalmente, mi aspetto un Jannik diverso, cambierà qualcosa per cercare di battermi la prossima volta. E sarò pronto per questo“, ha sottolineato.

Il ritorno al vertice del ranking ATP era un obiettivo prefissato all’inizio del 2025 e sul futuro c’è questa convinzione: “So che c’è sempre margine di miglioramento. Arriverà sempre qualcuno, un altro giocatore, persino Jannik, che mi supererà o sarà migliore. E dobbiamo continuare ad andare avanti, ad allenarci, a migliorare. Non sarò mai perfetto“.