Coppa Davis 2025, tutti i big impegnati nel 2° turno. Fritz e De Minaur in campo, Rune guida la Danimarca

Questo weekend andrà in scena il secondo turno della Coppa Davis 2025, che stabilirà il quadro completo delle partecipanti alle Final Eight di Bologna (18-23 novembre). In programma per quanto riguarda il World Group sette sfide con il tradizionale formato casa/trasferta, spalmate su due giorni con quattro singolari ed un doppio tutti al meglio dei tre set.

Tra i confronti più interessanti c’è sicuramente quello di Delray Beach tra Stati Uniti e Cechia, che possono affidarsi rispettivamente al n.5 ATP Taylor Fritz (oltre ad un semifinalista Slam come Frances Tiafoe) e al terzetto di top25 composto da Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Tomas Machac. Solo uno di questi due Paesi approderà alle Finals, quindi in ogni caso verrà eliminata una possibile pretendente all’Insalatiera.

Weekend di Coppa Davis che vedrà scendere in campo anche un altro top10 che risponde al nome di Alex de Minaur, impegnato a Sydney con la maglia della sua Australia insieme ad Alexei Popyrin contro un Belgio privo di David Goffin. Spareggio molto delicato a Marbella per una Spagna che dovrà fare i conti con l’assenza del n.1 al mondo Carlos Alcaraz e di Alejandro Davidovich Fokina contro la Danimarca di Holger Rune (n.11 ATP).

Nel fine settimana andranno in scena anche i match del World Group I (secondo livello della competizione), con in palio la qualificazione per i turni preliminari del World Group 2026. Tra i 13 scontri diretti in programma spicca probabilmente un Grecia-Brasile che vede Stefanos Tsitsipas e Joao Fonseca come stelle delle rispettive squadre ad Atene.