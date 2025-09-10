WTA Guadalajara 2025, interrotto il match tra Stefanini e Stephens: cosa è successo sul cemento messicano

La pioggia si sta rivelando compagna di viaggio poco gradita per le giocatrici nel torneo WTA di Guadalajara. Sul cemento messicano Giove Pluvio ha fatto irruzione, è il caso di dirlo, e ne hanno dovuto prendere atto nel loro incontro Lucrezia Stefanini e l’americana Sloane Stephens.

Il match, infatti, è stato interrotto nella fase finale del secondo parziale, dopo che Stefanini ha vinto il primo parziale col punteggio di 6-4, mentre nel secondo la statunitense era avanti di un break (5-3), con Lucrezia chiamata a servire. L’arrivo della perturbazione non ha permesso di proseguire e, parlando dell’ultimo incontro di giornata, si è deciso di posticiparlo alle prossime ore.

Juego suspendido por lluvia en WTA 500 GDL OPEN. Mañana seguirá el juego entre Sloane Stephens y Lucrezia Stefanini en Guadalajara #wta #wta500 #gdlopen #tenis pic.twitter.com/iidhQBfZMm — Copadoje Sports (@copadoje) September 10, 2025

Nel primo set Stefanini ha cominciato bene, andando avanti di un break nel quarto game (3-1), facendo la differenza da fondo e approfittando degli errori della sua avversaria. L’azzurra ha avuto una palla set nell’ottavo game, senza sfruttarla, e nel gioco successivo ha subìto il contro-break della rivale. Brava però la tennista tricolore a resettare e a trovare efficienza in risposta. Il risultato è stato 6-4 in suo favore.

Nel secondo set c’è stata la reazione di Stephens, che si è presa il turno in battuta di Stefanini senza concedere alcun quindici. La giocatrice italiana è andata vicina al contro-break nell’ottavo game, avendo sulla racchetta due opportunità, ma l’americana si è salvata. La pioggia, poi, è entrata in scena e ha obbligato a rimandare il match.