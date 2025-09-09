WTA Guadalajara 2025, Fossa Huego cede a Nikola Bartunkova nel primo turno

Si ferma subito il percorso di Nicole Fossa Huergo nel WTA di Guadalajara. Nell’incontro di primo turno del torneo messicano la ceca Nikola Bartunkova liquida la giocatrice italiana con un perentorio 6-4 6-2 in un’ora e quarantasette minuti. Al secondo turno la giovane ceca incontrerà la connazionale Darja Vidmanova, autrice dell’eliminazione della statunitense Alycia Parks.

L’italiana, dopo aver annullato una palla break, ottiene ai vantaggi l’1-0, la sua avversaria replica con l’ace che, a zero, le regala l’1-1 ed è la prima a rompere l’equilibrio iniziale con il break del 3-2 firmato, alla quarta possibilità, grazie alla palla corta vincente. La ceca consolida il vantaggio con il 4-2 siglato a 15, mentre l’azzurra salva la palla del possibile 2-5 prima di accorciare sul 4-3. Bartunkova difende a zero la battuta del 5-3, fallisce un set point sul 5-4 e, dopo aver rimontato da 0-30, chiude 6-4 il primo parziale capitalizzando l’errore in risposta della rivale.

La wild card ceca firma il break in apertura di secondo parziale grazie al rovescio con cui costringe la rivale all’errore di diritto e, dopo aver annullato quattro palle dell’1-1, consolida il vantaggio per il 2-0. Fossa Huergo accusa il colpo, continua a commettere errori e consegna il secondo break all’avversaria. La numero 228 WTA ne approfitta per scappare sul 3-0 e dilagare sul 4-0. L’azzurra però non ci sta e, complice qualche errore di troppo della rivale, risale fino al 4-2. Bartunkova ottiene però il break del 5-2 ai vantaggi e chiude i conti quando, al primo match point, sigilla il definitivo 6-2 con l’accelerazione di diritto.

Fossa Huergo non piazza ace, commette quattro doppi falli e mette dentro il 62,9% di prime palle contro il 36,2% dell’avversaria. La ceca vince però il 94% dei punti sulla prima e il 60% sulla seconda. Il computo totale dei punti premia Bartunkova per 64-45 e ribadisce il netto dominio esercitato sulla tennista italiana.