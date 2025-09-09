Perché é stato rinviato il match di Martina Trevisan a Guadalajara: nuovo orario, avversaria, tv

La settimana di Guadalajara comincia (anche) con la pioggia, ed è quella che costringe l’organizzazione a rinviare il debutto di Martina Trevisan. La toscana, entrata in tabellone del WTA 500 locale per mezzo di una wild card e con l’intenzione di risalire la classifica dopo lo stop per infortunio con operazione (sindrome di Haglund che interessava il piede sinistro), avrebbe dovuto affrontare la canadese Rebecca Marino (1-0 nei precedenti, con l’unico che è del 2018).

Si tratta di una situazione che, però, potrebbe perdurare: a Guadalajara il tempo previsto per i prossimi giorni è davvero pessimo, e c’è da chiedersi in che modo riuscirà ad andare avanti il torneo e come l’organizzazione cercherà di dribblare le bizze di Giove Pluvio.

Sono stati quattro i match in grado di chiudersi, mentre il quinto, Sakkari-Jacquemot, riprenderà in giornata odierna. E oggi tornerà in campo anche il confronto Trevisan-Marino, programmato come secondo sul Grandstand a partire dalle 13:00 locali, le 21:00 italiane.

Quest’oggi le probabilità che piova sono chiare soprattutto dalle 17:00 circa locali: c’è dunque la speranza di portare a termine almeno la maggior parte del programma. E sarà sempre un problema giocare nei pomeriggi messicani, considerato che sarà dal cielo che si dovrà avere un qualche tipo di segnale, positivo o negativo. Previsto oggi il debutto (di lusso) di Lucrezia Stefanini, in sessione notturna contro l’americana Sloane Stephens. Il tutto sugli schermi di Sky Sport e SuperTennis.

CALENDARIO TREVISAN-MARINO, WTA GUADALAJARA 2025 OGGI

Martedì 9 settembre

Grandstand

Ore 21:00 P. Kudermetova-Stakusic (CAN) [Q]

A seguire Trevisan (ITA) [WC]-Marino (CAN) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis

PROGRAMMA TREVISAN-MARINO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX, sito di SuperTennis