WEC, Toyota insegue in casa il primo successo del 2025. “Fuji gara importante per noi”

Ancora zero successi per Toyota nel FIA World Endurance Championship in stagione, episodio mai accaduto dal 2012 ad oggi. Il marchio giapponese insegue il primo podio oltre che la prima gioia dell’anno dopo una campionato abbastanza complicato sin dall’opening atto in Qatar.

Toyota GR torna ad accogliere Mike Conway, assente in Texas nella Lone Star Le Mans di inizio mese in seguito ad un infortunio in allenamento. L’esperto britannico è atteso regolarmente con la GR010 Hybrid n. 7 dopo aver ceduto il posto per un singolo appuntamento a José Maria Lopez.

L’inglese ha dichiarato in una nota: “È stato frustrante perdere l’ultimo atto ad Austin. Ma il mio recupero sta procedendo bene. La scorsa settimana ho fatto una sessione al simulatore per prepararmi e tutto sembrava a posto, quindi non vedo l’ora di tornare in macchina a Fuji. Sono davvero contento di avere la possibilità di incontrare di nuovo i nostri sostenitori giapponesi e i colleghi Toyota.”

Fiducia anche per Sébastien Buemi, alfiere dell’auto n. 8. “Fuji è una gara importante per noi. Vogliamo davvero fare bene, quindi ovviamente ci siamo impegnati molto nella preparazione e speriamo che questo ci aiuti a raggiungere il successo”.

Toyota GR ha un record notevole al Fuji: ricordiamo infatti le nove vittorie ed il totale di 15 podi nelle 11 gare disputate dall’autunno 2012 ad oggi (unica assenza nel 2020 per i problemi legati al COVID-19).