WEC, Genesis annuncia altri due piloti per il proprio programma 2026

Mathys Jaubert e Daniel Juncadella si uniscono alla squadra piloti Genesis Magma Racing in vista del FIA World Endurance Championship 2026. Il francese e lo spagnolo si uniscono al brasiliano Pipo Derani ed al tedesco André Lotterer, già annunciati qualche mese fa dal marchio di lusso di Hyundai.

I due piloti sono stati inseriti quest’anno nel ‘Genesis Magma Racing Trajectory Program’ e stanno gareggiando in European Le Mans Series con un’ORECA 07 Gibson LMP2 schierata da IDEC Sport insieme alla britannica Jamie Chadwick.

La line-up ha vinto tre delle cinque prove disputate (Barcellona, Le Castellet e Silverstone) ed ora si contenderà tra un mese il titolo a Portimao. Non sappiamo al momento quali saranno i programmi 2026 di Chadwick, apparentemente destinata ad un ruolo di ‘riserva’.

Ricordiamo infatti il possibile arrivo del belga Stoffel Vandoorne che lascerà Peugeot Sport al termine della prossima 6h del Fuji. Un sesto pilota dovrà essere annunciato successivamente ed anche quest’ultimo dovrebbe essere già presente nell’attuale top class del FIA WEC.

Cyril Abiteboul, team principal di Genesis Magma Racing, ha affermato in una nota ufficiale: “L’obiettivo del programma Trajectory è sempre stato quello di supportare i piloti e dare loro l’opportunità di dimostrare di poter entrare a far parte della nostra squadra WEC. Insieme a Jamie Chadwick, Mathys e Dani si sono adattati brillantemente alle gare Prototype, come dimostrano le loro prestazioni dalla prima gara della stagione ELMS. Ancora più importante, sono migliorati durante la stagione, imparando da ogni weekend, cosa che ci aspettiamo continui con il loro arrivo in Hypercar”.

Genesis ha condotto recentemente i primi test con la nuova GMR-001 al Paul Ricard accanto alla struttura di IDEC Sport. Una serie intensa di prove è prevista nel breve termine per il costruttore asiatico che debutterà nel 2026 all’intero del Mondiale prima di impegnarsi anche in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship dal 2027.