WEC, Ferrari verso la 6h del Fuji: “Una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato”

Ferrari prova a chiudere matematicamente i giochi per il Mondiale costruttori questo weekend alla 6h del Fuji, penultimo round del FIA World Endurance Championship. Le due 499P titolari tornano all’assalto con l’intendo di scongiurare di protrarre la lotta per il titolo alla finale in Bahrain che vivremo a novembre.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti, ha dichiarato in una nota ufficiale: “Tre settimane fa ad Austin abbiamo registrato un’ottima prestazione e solo un contatto subito dalla 499P numero 51 ci ha impedito di lasciare l’America con un numero maggiore di punti. Abbiamo però mantenuto un margine di vantaggio nelle classifiche iridate e ci presentiamo in Giappone con l’obiettivo di mantenerlo, cogliendo il miglior risultato possibile. La 6 Ore del Fuji sarà una prova molto importante e impegnativa per la squadra: la affronteremo con la massima concentrazione e determinazione”.

Non è mancato il commento di Ferdinando Cannizzo, Head of Ferrari Endurance Race Cars. “In Giappone ci aspetta una delle sfide più impegnative e insidiose del campionato, sia per la forza dei nostri avversari che per le caratteristiche tecniche del circuito. L’attività di preparazione svolta al simulatore ha consentito a ingegneri e piloti di esplorare diversi concetti di setup alla ricerca del giusto compromesso in un circuito che unisce in sé un lunghissimo rettilineo a una parte molto tecnica, con curve lente, veloci e cambi di direzione. La capacità di adattare velocemente la strategia e la scelta degli pneumatici durante la gara sarà fondamentale per gestire l’imprevedibilità delle condizioni meteo tipiche di questa regione. Consapevoli delle difficoltà, ma anche delle nostre potenzialità, l’obiettivo è quello di lottare per le posizioni di vertice e raccogliere punti preziosi in ottica campionato”.

Porsche e Cadillac sono i rivali di Ferrari che non ha mai vinto la classifica costruttori o piloti nella classe regina del FIA WEC. La 499P n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi conduce la seconda graduatoria citata con meno di 20 lunghezze sulla 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye.

Giovinazzi ha rilasciato alla vigilia della tappa ai piedi del Monte Fuji: “Negli scorsi due anni al Fuji non siamo riusciti a conquistare grandi risultati: la pista giapponese, infatti, si è dimostrata finora ostica per noi. Mi aspetto una corsa non semplice, ma vi arriviamo con il morale alto, dopo aver ottenuto punti importanti per le classifiche iridate Costruttori e Piloti al COTA. Scenderemo in pista con determinazione e un obiettivo preciso: lottare per le posizioni di vertice cercando di fare meglio dei nostri concorrenti diretti”.

Obiettivo punti anche per Pier Guidi: “Il primo obiettivo al Fuji è di fare del nostro meglio per ottenere il miglior piazzamento possibile e confermarci in testa alle classifiche del Mondiale. Sappiamo che questa pista non ci vedrà favoriti, per le sue caratteristiche tecniche e come abbiamo constatato negli scorsi anni, dunque mi aspetto una 6 Ore complessa.”