Vuelta a España 2025, la tappa di domani Rueda-Guijuelo: occasione per i velocisti
Archiviata l’impegnativa prova a cronometro, nella giornata di domani si svolgerà la diciannovesima tappa della Vuelta a España 2025. Per l’occasione i protagonisti affronteranno un percorso lungo 161.9km, con partenza da Rueda ed arrivo in quel di Guijuelo. Una frazione particolarmente appetibile per i velocisti. Vediamo i dettagli.
PERCORSO DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Percorso senza particolari asperità quella odierno, privo di GPM. Servirà molta concentrazione da parte tutti i protagonisti coinvolti, pronti ad impegnarsi in una frazione ricca di saliscendi e con un arrivo in leggera salita che, tuttavia, non dovrebbe comportare eccessive difficoltà. Previsto un arrivo in volata. Una fuga di massa potrebbe invece sparigliare le carte e complicare notevolmente le cose.
ALTIMETRIA DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Venerdì 12 Settembre
Diciannovesima tappa Rueda-Guijuelo (161.9 km)
Orario di partenza: 13:50
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14.00 alle 18:00, DAZN
Diretta live testuale: OA Sport