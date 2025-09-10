CiclismoSport in tvStrada
Quando parte Filippo Ganna nella cronometro della Vuelta a España 2025: orario esatto, tv, streaming
Filippo Ganna punterà a vincere la cronometro individuale della Vuelta a España 2025, che andrà in scena giovedì 11 settembre lungo un tracciato sostanzialmente pianeggiante. Il percorso, che si snoda per 12,2 chilometri lungo le strade di Valladolid, è relativamente molto semplice e adatto agli specialisti dopo essere stato accorciato rispetto agli originari 27,2 km. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è stato accorto per l’intera durata della corsa e ora avrà l’occasione di piazzare la zampata.
L’alfiere della INEOS Grenadiers correrà con la maglia di campione italiano e inseguirà il terzo successo stagionale (a marzo vinse la cronometro d’apertura alla Tirreno-Adriatico), il 36mo da professionista. Sarà una prova di passaggio fondamentale in vista dei Mondiali di Kigali dove però il percorso sarà decisamente più duro. L’azzurro si presenterà sulla pedana di partenza alle ore 14.51 e poi dovrà aspettare i migliori uomini di classifica come Joao Almeida e Jonas Vingegaard.
Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza, a che ora parte Filippo Ganna, il palinsesto tv e streaming della cronometro della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; prevista la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA NELLA CRONOMETRO DELLA VUELTA
Giovedì 11 settembre, ore 14.51.
CALENDARIO CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025
Giovedì 11 settembre
Ore 14.35 Partenza primo corridore
Ore 17.30 (circa) Arrivo ultimo corridore
STARTLIST CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025
1 14:35:00 77 RIESEBEEK Oscar ADC
2 14:36:00 173 ANIOLKOWSKI Stanislaw COF
3 14:37:00 191 *EDDY Patrick TPP
4 14:38:00 207 VIVIANI Elia LOT
5 14:39:00 25 HOOLE Daan LTK
6 14:40:00 26 KRAGH ANDERSEN Soren LTK
7 14:41:00 184 MARIT Arne IWA
8 14:42:00 71 PHILIPSEN Jasper ADC
9 14:43:00 227 *VERNON Ethan Kane IPT
10 14:44:00 162 BIERMANS Jenthe ARK
11 14:45:00 154 *FOLDAGER Anders JAY
12 14:46:00 225 *RAISBERG Nadav IPT
13 14:47:00 5 NOVAK Domen UAD
14 14:48:00 202 DE BUYST Jasper LOT
15 14:49:00 47 *VAN DIJKE Tim RBH
16 14:50:00 196 ROOSEN Timo TPP
17 14:51:00 63 GANNA Filippo IGD
18 14:52:00 3 BJERG Mikkel Norsgaard UAD
19 14:53:00 183 *DE POOTER Dries IWA
20 14:54:00 68 TURNER Ben IGD
21 14:55:00 175 COQUARD Bryan COF
22 14:56:00 18 VAN BAARLE Dylan TVL
23 14:57:00 24 GHEBREIGZABHIER Amanuel LTK
24 14:58:00 114 *CHRISTEN Fabio Q36
25 14:59:00 206 *SLOCK Liam LOT
26 15:00:00 226 STEWART Jake IPT
27 15:01:00 72 BAYER Tobias ADC
28 15:02:00 83 *MIHKELS Madis EFE
29 15:03:00 187 SMITH Dion Allan IWA
30 15:04:00 147 NICOLAU BELTRAN Joel CJR
31 15:05:00 46 SOBRERO Matteo RBH
32 15:06:00 27 PEDERSEN Mads LTK
33 15:07:00 75 PLANCKAERT Edward ADC
34 15:08:00 182 BONNEU Kamiel IWA
35 15:09:00 132 CAVAGNA Remi GFC
36 15:10:00 163 *GUERNALEC Victor ARK
37 15:11:00 116 ZUKOWSKY Nickolas Q36
38 15:12:00 167 *VERRE Alessandro ARK
39 15:13:00 181 *ARTZ Huub IWA
40 15:14:00 164 *LOZOUET Leandre ARK
41 15:15:00 103 *BURATTI Nicolò TBV
42 15:16:00 157 JUUL-JENSEN Christopher JAY
43 15:17:00 118 *CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36
44 15:18:00 188 *VAN BOVEN Luca IWA
45 15:19:00 166 *ROULAND Louis ARK
46 15:20:00 211 *APARICIO MUNOZ Mario BBH
47 15:21:00 222 COTE Pier-Andre IPT
48 15:22:00 36 GARCIA CORTINA Ivan MOV
49 15:23:00 6 OLIVEIRA Ivo UAD
50 15:24:00 155 GAMPER Patrick JAY
51 15:25:00 88 *VAN DER LEE Jardi Christiaan EFE
52 15:26:00 134 *GRUEL Thibaud GFC
53 15:27:00 186 PETILLI Simone IWA
54 15:28:00 171 BUCHMANN Emanuel COF
55 15:29:00 76 RICKAERT Jonas ADC
56 15:30:00 158 O BRIEN Kelland JAY
57 15:31:00 148 OTRUBA Jakub CJR
58 15:32:00 84 *NERURKAR Lukas EFE
59 15:33:00 133 GAUDU David GFC
60 15:34:00 128 *VINOKUROV Nicolya XAT
61 15:35:00 208 WILSLY Jonas LOT
62 15:36:00 204 *SEGAERT Alec LOT
63 15:37:00 106 PAASSCHENS Mathijs TBV
64 15:38:00 95 *LABROSSE Jordan DAT
65 15:39:00 32 AULAR SANABRIA Orluis Alberto MOV
66 15:40:00 112 DE LA CRUZ David Q36
67 15:41:00 74 *GLIVAR Gal ADC
68 15:42:00 212 *CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani BBH
69 15:43:00 96 PETERS Nans DAT
70 15:44:00 193 *KOERDT Bjoern TPP
71 15:45:00 104 *ERMAKOV Roman TBV
72 15:46:00 122 CONCI Nicola XAT
73 15:47:00 176 HERRADA Jesus COF
74 15:48:00 55 SCHACHMANN Maximilian SOQ
75 15:49:00 117 GONZALEZ LOPEZ David Q36
76 15:50:00 43 DENZ Nico RBH
77 15:51:00 146 MOLENAAR Alex CJR
78 15:52:00 65 KWIATKOWSKI Michal IGD
79 15:53:00 15 KELDERMAN Wilco TVL
80 15:54:00 37 *HESSMANN Michel MOV
81 15:55:00 105 HAIG Jack TBV
82 15:56:00 144 BOU COMPANY Joan CJR
83 15:57:00 44 *FISHERBLACK Finn RBH
84 15:58:00 56 VANSEVENANT Mauri SOQ
85 15:59:00 215 *DE LA CALLE ARANGO Hugo BBH
86 16:00:00 2 *AYUSO Juan UAD
87 16:01:00 138 KUNG Stefan GFC
88 16:02:00 141 *SILVA COUSSAN Guillermo Thomas CJR
89 16:03:00 87 SHAW James EFE
90 16:04:00 67 RIVERA VARGAS Brandon Smith IGD
91 16:05:00 205 SEPULVEDA Eduardo LOT
92 16:06:00 85 *QUINN Sean EFE
93 16:07:00 61 *SHEFFIELD Magnus IGD
94 16:08:00 28 VERONA Carlos LTK
95 16:09:00 201 *CRAPS Lars LOT
96 16:10:00 42 ALEOTTI Giovanni RBH
97 16:11:00 94 DE PESTEL Sander DAT
98 16:12:00 33 *CANAL BLANCO Carlos MOV
99 16:13:00 192 HAMILTON Christopher TPP
100 16:14:00 195 *MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan TPP
101 16:15:00 66 LANGELLOTTI Victor IGD
102 16:16:00 214 *FAURA ASENSIO Jose Luis BBH
103 16:17:00 48 ZWIEHOFF Ben RBH
104 16:18:00 194 LEEMREIZE Gijs TPP
105 16:19:00 82 *BELOKI Markel EFE
106 16:20:00 93 *BISIAUX Leo DAT
107 16:21:00 224 HIRT Jan IPT
108 16:22:00 101 *TIBERI Antonio TBV
109 16:23:00 168 *THIERRY Pierre ARK
110 16:24:00 64 JUNGELS Bob IGD
111 16:25:00 97 SCOTSON Callum DAT
112 16:26:00 126 MASNADA Fausto XAT
113 16:27:00 123 FORTUNATO Lorenzo XAT
114 16:28:00 21 BAGIOLI Andrea LTK
115 16:29:00 137 *ROLLAND Brieuc GFC
116 16:30:00 131 BRAZ AFONSO Clement GFC
117 16:31:00 98 *STAUNE-MITTET Johannes DAT
118 16:32:00 127 POELS Wout XAT
119 16:33:00 57 VERVAEKE Louis SOQ
120 16:34:00 22 BERNARD Julien LTK
121 16:35:00 172 SAMITIER SAMITIER Sergio COF
122 16:36:00 107 *PICKERING Xavier Finlay Xavier TBV
123 16:37:00 8 VINE Jay UAD
124 16:38:00 35 CEPEDA Jefferson MOV
125 16:39:00 223 *FRIGO Marco IPT
126 16:40:00 115 HOWSON Damien Craig Q36
127 16:41:00 51 LANDA Mikel SOQ
128 16:42:00 4 GROSSSCHARTNER Felix UAD
129 16:43:00 17 *TULETT Ben TVL
130 16:44:00 136 MOLARD Rudy GFC
131 16:45:00 125 *LOPEZ GRANIZO Harold Martin XAT
132 16:46:00 7 SOLER Marc UAD
133 16:47:00 153 DUNBAR Edward JAY
134 16:48:00 23 CICCONE Giulio LTK
135 16:49:00 92 ARMIRAIL Bruno DAT
136 16:50:00 198 *VERMAERKE Kevin TPP
137 16:51:00 185 MEINTJES Louis IWA
138 16:52:00 102 BUITRAGO Santiago TBV
139 16:53:00 62 BERNAL Egan IGD
140 16:54:00 145 *GUARDENO ROMA Jaume CJR
141 16:55:00 142 *BALDERSTONE ROUMENS Abel CJR
142 16:56:00 121 TEJADA Harold XAT
143 16:57:00 52 *LECERF Junior SOQ
144 16:59:00 14 JORGENSON Matteo TVL
145 17:01:00 108 TRAEEN Torstein TBV
146 17:03:00 16 KUSS Sepp TVL
147 17:05:00 228 *RICCITELLO Matthew IPT
148 17:07:00 91 GALL Felix DAT
149 17:09:00 45 *PELLIZZARI Giulio RBH
150 17:11:00 41 HINDLEY Jai RBH
151 17:13:00 111 PIDCOCK Tom Q36
152 17:15:00 1 ALMEIDA Joao UAD
153 17:17:00 11 VINGEGAARD Jonas TVL
PROGRAMMA CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.