Startlist cronometro Vuelta a España 2025, Valladolid-Valladolid: orari di partenza, tv, programma, streaming
Giovedì 11 settembre si disputerà la diciottesima tappa della Vuelta di Spagna: c’è grande attesa per la cronometro individuale di 12,2 km con partenza e arrivo a Valladolid. I corridori saranno chiamati ad affrontare un percorso pianeggiante e accorciato rispetto agli originari 27,2 km per ragioni di sicurezza.
Si preannuncia grande spettacolo nell’unica sfida contro le lancette a livello individuale del Grande Giro in terra iberica, visto che inizialmente si era cimentati in uno sforzo contro il tempo a squadre. Si tratta di un crocevia fondamentale nella lotta per un posto sul podio finale di Madrid e per la conquista dell’ambita maglia rossa.
Si infiammerà la lotta tra il danese Jonas Vingegaard e il portoghese Joao Almeida, che sono separati da 50 secondi in classifica generale e si fronteggeranno a viso aperto in questo testa a testa a distanza. Il britannico Tom Pidcock accusa un ritardo di 2’28” dalla vetta, l’australiano Jai Hindley è quarto a 3’04”, Giulio Pellizzari occupa la quinta posizione a 3’51” dopo la vittoria in montagna. In ottica successo di tappa i riflettori saranno puntati su Filippo Ganna, due volte Campione del Mondo a cronometro.
Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza, il palinsesto tv e streaming della cronometro della Vuelta a España 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; prevista la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025
Giovedì 11 settembre
Ore 14.35 Partenza primo corridore
Ore 17.30 (circa) Arrivo ultimo corridore
STARTLIST CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025
1 14:35:00 77 RIESEBEEK Oscar ADC
2 14:36:00 173 ANIOLKOWSKI Stanislaw COF
3 14:37:00 191 *EDDY Patrick TPP
4 14:38:00 207 VIVIANI Elia LOT
5 14:39:00 25 HOOLE Daan LTK
6 14:40:00 26 KRAGH ANDERSEN Soren LTK
7 14:41:00 184 MARIT Arne IWA
8 14:42:00 71 PHILIPSEN Jasper ADC
9 14:43:00 227 *VERNON Ethan Kane IPT
10 14:44:00 162 BIERMANS Jenthe ARK
11 14:45:00 154 *FOLDAGER Anders JAY
12 14:46:00 225 *RAISBERG Nadav IPT
13 14:47:00 5 NOVAK Domen UAD
14 14:48:00 202 DE BUYST Jasper LOT
15 14:49:00 47 *VAN DIJKE Tim RBH
16 14:50:00 196 ROOSEN Timo TPP
17 14:51:00 63 GANNA Filippo IGD
18 14:52:00 3 BJERG Mikkel Norsgaard UAD
19 14:53:00 183 *DE POOTER Dries IWA
20 14:54:00 68 TURNER Ben IGD
21 14:55:00 175 COQUARD Bryan COF
22 14:56:00 18 VAN BAARLE Dylan TVL
23 14:57:00 24 GHEBREIGZABHIER Amanuel LTK
24 14:58:00 114 *CHRISTEN Fabio Q36
25 14:59:00 206 *SLOCK Liam LOT
26 15:00:00 226 STEWART Jake IPT
27 15:01:00 72 BAYER Tobias ADC
28 15:02:00 83 *MIHKELS Madis EFE
29 15:03:00 187 SMITH Dion Allan IWA
30 15:04:00 147 NICOLAU BELTRAN Joel CJR
31 15:05:00 46 SOBRERO Matteo RBH
32 15:06:00 27 PEDERSEN Mads LTK
33 15:07:00 75 PLANCKAERT Edward ADC
34 15:08:00 182 BONNEU Kamiel IWA
35 15:09:00 132 CAVAGNA Remi GFC
36 15:10:00 163 *GUERNALEC Victor ARK
37 15:11:00 116 ZUKOWSKY Nickolas Q36
38 15:12:00 167 *VERRE Alessandro ARK
39 15:13:00 181 *ARTZ Huub IWA
40 15:14:00 164 *LOZOUET Leandre ARK
41 15:15:00 103 *BURATTI Nicolò TBV
42 15:16:00 157 JUUL-JENSEN Christopher JAY
43 15:17:00 118 *CAMPRUBI PIJUAN Marcel Q36
44 15:18:00 188 *VAN BOVEN Luca IWA
45 15:19:00 166 *ROULAND Louis ARK
46 15:20:00 211 *APARICIO MUNOZ Mario BBH
47 15:21:00 222 COTE Pier-Andre IPT
48 15:22:00 36 GARCIA CORTINA Ivan MOV
49 15:23:00 6 OLIVEIRA Ivo UAD
50 15:24:00 155 GAMPER Patrick JAY
51 15:25:00 88 *VAN DER LEE Jardi Christiaan EFE
52 15:26:00 134 *GRUEL Thibaud GFC
53 15:27:00 186 PETILLI Simone IWA
54 15:28:00 171 BUCHMANN Emanuel COF
55 15:29:00 76 RICKAERT Jonas ADC
56 15:30:00 158 O BRIEN Kelland JAY
57 15:31:00 148 OTRUBA Jakub CJR
58 15:32:00 84 *NERURKAR Lukas EFE
59 15:33:00 133 GAUDU David GFC
60 15:34:00 128 *VINOKUROV Nicolya XAT
61 15:35:00 208 WILSLY Jonas LOT
62 15:36:00 204 *SEGAERT Alec LOT
63 15:37:00 106 PAASSCHENS Mathijs TBV
64 15:38:00 95 *LABROSSE Jordan DAT
65 15:39:00 32 AULAR SANABRIA Orluis Alberto MOV
66 15:40:00 112 DE LA CRUZ David Q36
67 15:41:00 74 *GLIVAR Gal ADC
68 15:42:00 212 *CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani BBH
69 15:43:00 96 PETERS Nans DAT
70 15:44:00 193 *KOERDT Bjoern TPP
71 15:45:00 104 *ERMAKOV Roman TBV
72 15:46:00 122 CONCI Nicola XAT
73 15:47:00 176 HERRADA Jesus COF
74 15:48:00 55 SCHACHMANN Maximilian SOQ
75 15:49:00 117 GONZALEZ LOPEZ David Q36
76 15:50:00 43 DENZ Nico RBH
77 15:51:00 146 MOLENAAR Alex CJR
78 15:52:00 65 KWIATKOWSKI Michal IGD
79 15:53:00 15 KELDERMAN Wilco TVL
80 15:54:00 37 *HESSMANN Michel MOV
81 15:55:00 105 HAIG Jack TBV
82 15:56:00 144 BOU COMPANY Joan CJR
83 15:57:00 44 *FISHERBLACK Finn RBH
84 15:58:00 56 VANSEVENANT Mauri SOQ
85 15:59:00 215 *DE LA CALLE ARANGO Hugo BBH
86 16:00:00 2 *AYUSO Juan UAD
87 16:01:00 138 KUNG Stefan GFC
88 16:02:00 141 *SILVA COUSSAN Guillermo Thomas CJR
89 16:03:00 87 SHAW James EFE
90 16:04:00 67 RIVERA VARGAS Brandon Smith IGD
91 16:05:00 205 SEPULVEDA Eduardo LOT
92 16:06:00 85 *QUINN Sean EFE
93 16:07:00 61 *SHEFFIELD Magnus IGD
94 16:08:00 28 VERONA Carlos LTK
95 16:09:00 201 *CRAPS Lars LOT
96 16:10:00 42 ALEOTTI Giovanni RBH
97 16:11:00 94 DE PESTEL Sander DAT
98 16:12:00 33 *CANAL BLANCO Carlos MOV
99 16:13:00 192 HAMILTON Christopher TPP
100 16:14:00 195 *MARTINEZ HUERTAS Guillermo Juan TPP
101 16:15:00 66 LANGELLOTTI Victor IGD
102 16:16:00 214 *FAURA ASENSIO Jose Luis BBH
103 16:17:00 48 ZWIEHOFF Ben RBH
104 16:18:00 194 LEEMREIZE Gijs TPP
105 16:19:00 82 *BELOKI Markel EFE
106 16:20:00 93 *BISIAUX Leo DAT
107 16:21:00 224 HIRT Jan IPT
108 16:22:00 101 *TIBERI Antonio TBV
109 16:23:00 168 *THIERRY Pierre ARK
110 16:24:00 64 JUNGELS Bob IGD
111 16:25:00 97 SCOTSON Callum DAT
112 16:26:00 126 MASNADA Fausto XAT
113 16:27:00 123 FORTUNATO Lorenzo XAT
114 16:28:00 21 BAGIOLI Andrea LTK
115 16:29:00 137 *ROLLAND Brieuc GFC
116 16:30:00 131 BRAZ AFONSO Clement GFC
117 16:31:00 98 *STAUNE-MITTET Johannes DAT
118 16:32:00 127 POELS Wout XAT
119 16:33:00 57 VERVAEKE Louis SOQ
120 16:34:00 22 BERNARD Julien LTK
121 16:35:00 172 SAMITIER SAMITIER Sergio COF
122 16:36:00 107 *PICKERING Xavier Finlay Xavier TBV
123 16:37:00 8 VINE Jay UAD
124 16:38:00 35 CEPEDA Jefferson MOV
125 16:39:00 223 *FRIGO Marco IPT
126 16:40:00 115 HOWSON Damien Craig Q36
127 16:41:00 51 LANDA Mikel SOQ
128 16:42:00 4 GROSSSCHARTNER Felix UAD
129 16:43:00 17 *TULETT Ben TVL
130 16:44:00 136 MOLARD Rudy GFC
131 16:45:00 125 *LOPEZ GRANIZO Harold Martin XAT
132 16:46:00 7 SOLER Marc UAD
133 16:47:00 153 DUNBAR Edward JAY
134 16:48:00 23 CICCONE Giulio LTK
135 16:49:00 92 ARMIRAIL Bruno DAT
136 16:50:00 198 *VERMAERKE Kevin TPP
137 16:51:00 185 MEINTJES Louis IWA
138 16:52:00 102 BUITRAGO Santiago TBV
139 16:53:00 62 BERNAL Egan IGD
140 16:54:00 145 *GUARDENO ROMA Jaume CJR
141 16:55:00 142 *BALDERSTONE ROUMENS Abel CJR
142 16:56:00 121 TEJADA Harold XAT
143 16:57:00 52 *LECERF Junior SOQ
144 16:59:00 14 JORGENSON Matteo TVL
145 17:01:00 108 TRAEEN Torstein TBV
146 17:03:00 16 KUSS Sepp TVL
147 17:05:00 228 *RICCITELLO Matthew IPT
148 17:07:00 91 GALL Felix DAT
149 17:09:00 45 *PELLIZZARI Giulio RBH
150 17:11:00 41 HINDLEY Jai RBH
151 17:13:00 111 PIDCOCK Tom Q36
152 17:15:00 1 ALMEIDA Joao UAD
153 17:17:00 11 VINGEGAARD Jonas TVL
PROGRAMMA CRONOMETRO VUELTA A ESPAÑA 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.
Diretta Live testuale: OA Sport.