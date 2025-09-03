CiclismoSport in tvStrada
Vuelta a España 2025, la tappa di domani Laredo-Los Corrales De Buelna: possibilità di nuovi distacchi nella generale
La Vuelta a España 2025 entra domani nel vivo della seconda settimana con un’interessante dodicesima frazione. Oggi, la tappa di Bilbao, con il percorso quasi da classica, potrebbe nuovamente scuotere la classifica, ora guidata da Jonas Vingegaard. Le fatiche dei corridori verranno alimentate domani, giovedì 4 settembre, da una tappa impegnativa, nonostante l’assenza dell’arrivo in salita.
Sarà comunque una nuova occasione per gli uomini di classifica, con Vingegaard ora che dovrà difendere la sua maglia rossa prima dell’Angliru. Potrebbe anche essere un’opportunità per la fuga, visto il percorso mosso con due GPM. Andiamo ad analizzare il programma, l’altimetria ed il percorso della dodicesima frazione della Vuelta 2025.
PERCORSO
Tappa di soli 144,9 chilometri, con partenza da Laredo ed arrivo a Los Corrales De Buelna. Dopo circa 30 chilometri si affronta il primo GPM della giornata, Puerto de Alisas (8,6 km al 5,8% di pendenza media). Da qui un lungo tratto mosso porterà sul secondo ed ultimo GPM, Collada de Brenes (7 km al 7,9% di pendenza media) situato a 20 chilometri dal traguardo. La lunga discesa accompagnerà poi corridori sull’arrivo finale.
ALTIMETRIA
PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA
Giovedì 4 settembre Dodicesima tappa Laredo-Los Corrales De Buelna (144,9 km)
Orario di partenza: 14.00
Orario di arrivo: 17.20 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport