Vuelta a España 2025, tappa di oggi Bilbao-Bilbao: orari, tv, percorso, favoriti. Finale esplosivo per uomini da Classiche

Giornata da classiche alla Vuelta a España 2025. Undicesima tappa per la corsa iberica: partenza ed arrivo a Bilbao, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Giornata durissima che si apre con i primi due GPM: l’Alto de Laukiz (3,9 km al 4,7%), seguito dopo circa 20 km dall’Alto de Sollube (7,2 km al 4,2%). Dopo un tratto più tranquillo i corridori affrontano il Balcón de Bizkaia (4,3 km al 5,4%) e subito dopo l’Alto de Morga (8,2 km al 3,5%) che va su non con regolarità. Superata metà percorso, c’è l’Alto del Vivero (4,2 km al 8,3%), seguito dalla discesa verso Bilbao dove è posizionato un traguardo volante. Negli ultimi 38 km, i corridori ripassano sull’Alto del Vivero e affrontano il temibile Alto de Pike (2,3 km al 8,9%) prima degli ultimi 7,8 km quasi tutti in discesa e dell’ultimo chilometro pianeggiante fino all’arrivo a Bilbao.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA

Mercoledì 3 settembre

Undicesima tappa Bilbao-Bilbao (157,4 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo stimato: 17.20

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Difficile che i big per la classifica generale siano a giocarsi questa tappa che molto probabilmente vedrà all’attacco diversi corridori sin dalla partenza. Juan Ayuso potrebbe tornare ad attaccare, per regalarsi un’altra soddisfazione in un periodo non del tutto esaltante. Corridori da seguire anche Santiago Buitrago, David Gaudu, Marc Soler ed il nostro Marco Frigo.