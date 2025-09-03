LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: una vera e propria Classica che ricorda San Sebastian

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2025, Bilbao-Bilbao di 157,4 chilometri. Il dislivello odierno è di 3185 metri, ma quella che i corridori si preparano ad affrontare è una vera e propria Classica che ricorda San Sebastian, gara in cui lo scorso 2 agosto si è imposto Giulio Ciccone.

Jay Vine ha impresso il suo secondo sigillo sulla corsa trionfando nella decima tappa, Parque de la Naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175,3 chilometri. L’australiano della UAE Team Emirates-XRG ha attaccato nel finale ed è arrivato da solo precedendo il duo della Movistar Pablo Castrillo-Javier Romo. Jonas Vingegaard ha approfittato del distacco accumulato da Træen e ha riconquistato la maglia rossa di leader della classifica generale.

Il tracciato propone una serie di costanti saliscendi con ben sette GPM in programma, cinque di terza categoria e due di seconda. L’ultimo ostacolo di giornata è l’Alto de Pike, terza categoria di 2,3 chilometri all’8,9% di pendenza media, asperità che potrebbe rappresentare l’ideale trampolino di lancio per chi intende lanciare il suo attacco nel finale.

Il percorso odierno non rappresenta l’habitat naturale di Jonas Vingegaard. Il danese, nettamente superiore alla concorrenza, potrebbe anche sentirsi stimolato ad accettare una nuova sfida. Nel novero degli autorevoli candidati al successo di giornata rientrano il trio della Lidl-Trek Ciccone-Pedersen-Bagioli, il britannico Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team, Lorenzo Fortunato della XDS Astana Team e Filippo Ganna della INEOS Grenadiers. Potrebbe provare a dire la sua anche Jasper Philipsen, professione velocista, ma corridore capace di disimpegnarsi in maniera egregia anche sulle salite non troppo impegnative. Non sembra però da escludere la possibilità che i big rinuncino a controllare la corsa e lascino spazio a un gruppo di attaccanti di giornata pronti a partire da lontano per contendersi la vittoria.

Vedremo chi festeggerà il successo di giornata e quali variazioni subirà la classifica generale. La partenza dell’undicesima tappa è prevista alle ore 13:51 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi l’undicesima frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!