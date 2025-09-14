Vuelta a España 2025: l’ultima tappa la vincono i manifestanti, annullata la frazione di Madrid

Alla fine, com’era accaduto già in un’occasione, hanno vinto loro, i manifestanti. La Vuelta a España 2025 non vedrà in scena il consueto arrivo in quel di Madrid: la passerella conclusiva dell’ultimo Grande Giro stagionale è terminata all’ingresso del circuito nella Capitale spagnola.

L’avevano annunciato che non sarebbe stato facile placare le proteste pro Palestina e, dunque, anti Israele, nell’ultima giornata della corsa a tappe iberica e così è stato: corridori che sono stati costretti a risalire in ammiraglia per garantire la sicurezza.

Non sono bastati accorciamenti (anche oggi il chilometraggio è stato ridotto), misure protettive, aumento delle forze dell’ordine: quando una corsa si disputa in strada, diventa quasi impossibile placare i manifestanti, neanche in un circuito.

Jonas Vingegaard dunque si porta a casa questa edizione molto particolare della Vuelta, nella quale per ben due frazioni non abbiamo visto vincitori di tappa.