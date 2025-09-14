CiclismoStrada
Classifica Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard in trionfo, Almeida e Pidcock sul podio. Pellizzari sesto
L’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2025 è stata cancellata per ragioni di sicurezza quando mancavano 54 chilometri al traguardo. Si è reso impossibile portare a termine la passerella in quel di Madrid a causa della manifestazione pro Palestina che ha avuto luogo nella capitale iberica. Già altre frazioni non erano state portate a termine regolarmente durante le ultime tre settimane proprio per questa ragione e l’epilogo non ha fatte eccezione.
Non sarebbe comunque cambiato nulla per la classifica generale. Il danese Jonas Vingegaard ha vinto la Vuelta di Spagna 2025 e ha conquistato il terzo Grande Giro della carriera dopo due affermazioni al Tour de France. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike, che ieri aveva trionfato in salita alla Bola del Mundo, salirà sul gradino più alto del podio con maglia rossa e un vantaggio di 1’16” nei confronti del portoghese Joao Almeida, mentre il britannico Thomas Pidcock ha chiuso in terza posizione a 3’11”.
L’australiano Jai Hindley ha concluso al quarto posto a 3’41”, precedendo lo statunitense Matthew Riccitello (quinto a 5’55” e miglior giovane). Il nostro Giulio Pellizzari saluta con un buon sesto posto come al Giro d’Italia e un prezioso successo di tappa. Di seguito la classifica finale della Vuelta di Spagna 2025.
CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025
1 J. VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 72h 53′ 57” – B : 54” –
2 J. ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES XRG 72h 55′ 13” + 00h 01′ 16” B : 20” –
3 T. PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM 72h 57′ 08” + 00h 03′ 11” B : 18” –
4 J. HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE 72h 57′ 38” + 00h 03′ 41” B : 12” –
5 M. RICCITELLO ISRAEL – PREMIER TECH 72h 59′ 52” + 00h 05′ 55” – –
6 G. PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE 73h 01′ 20” + 00h 07′ 23” B : 10” –
7 S. KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 01′ 42” + 00h 07′ 45” B : 6” –
8 F. GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 01′ 47” + 00h 07′ 50” – –
9 T. TRÆEN BAHRAIN VICTORIOUS 73h 03′ 45” + 00h 09′ 48” B : 6” –
10 M. JORGENSON TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 06′ 13” + 00h 12′ 16” B : 2”
11 J. LECERF SOUDAL QUICK-STEP 73h 07′ 57” + 00h 14′ 00” – –
12 H. TEJADA XDS ASTANA TEAM 73h 15′ 28” + 00h 21′ 31” – –
13 A. BALDERSTONE ROUMENS CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 22′ 04” + 00h 28′ 07” – –
14 J. GUARDEÑO ROMA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 73h 24′ 27” + 00h 30′ 30” – –
15 S. BUITRAGO BAHRAIN VICTORIOUS 73h 39′ 35” + 00h 45′ 38” – –
16 L. MEINTJES INTERMARCHÉ – WANTY 73h 39′ 36” + 00h 45′ 39” – –
17 E. BERNAL INEOS GRENADIERS 73h 40′ 23” + 00h 46′ 26” B : 14” –
18 G. CICCONE LIDL-TREK 73h 42′ 14” + 00h 48′ 17” B : 6” –
19 B. ARMIRAIL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 73h 42′ 27” + 00h 48′ 30” – –
20 K. VERMAERKE TEAM PICNIC POSTNL 73h 44′ 05” + 00h 50′ 08” – –
21 E. DUNBAR TEAM JAYCO ALULA 73h 51′ 16” + 00h 57′ 19” – –
22 H. LOPEZ GRANIZO XDS ASTANA TEAM 73h 53′ 20” + 00h 59′ 23” – –
23 R. MOLARD GROUPAMA-FDJ 73h 54′ 48” + 01h 00′ 51” – –
24 B. TULETT TEAM VISMA | LEASE A BIKE 73h 58′ 43” + 01h 04′ 46” – –
25 F. GROSSSCHARTNER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 03′ 27” + 01h 09′ 30” – –
26 M. SOLER UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 05′ 11” + 01h 11′ 14” B : 10” –
27 M. LANDA SOUDAL QUICK-STEP 74h 12′ 23” + 01h 18′ 26” B : 12” –
28 D. HOWSON Q36.5 PRO CYCLING TEAM 74h 13′ 04” + 01h 19′ 07” – –
29 X. PICKERING BAHRAIN VICTORIOUS 74h 15′ 59” + 01h 22′ 02” – –
30 J. VINE UAE TEAM EMIRATES XRG 74h 21′ 38” + 01h 27′ 41” B : 40” –
31 S. SAMITIER SAMITIER COFIDIS 74h 27′ 17” + 01h 33′ 20” B : 6” –
32 M. FRIGO ISRAEL – PREMIER TECH 74h 28′ 14” + 01h 34′ 17” B : 12” –
33 J. BERNARD LIDL-TREK 74h 33′ 03” + 01h 39′ 06” B : 4” –
34 J. CEPEDA MOVISTAR TEAM 74h 37′ 19” + 01h 43′ 22” B : 2” –
35 C. BRAZ AFONSO GROUPAMA-FDJ 74h 37′ 31” + 01h 43′ 34” B : 2” –
36 W. POELS XDS ASTANA TEAM 74h 42′ 53” + 01h 48′ 56” – –
37 L. VERVAEKE SOUDAL QUICK-STEP 74h 44′ 09” + 01h 50′ 12” B : 10” –
38 A. BAGIOLI LIDL-TREK 74h 51′ 28” + 01h 57′ 31” B : 4” –
39 P. THIERRY ARKEA-B&B HOTELS 74h 53′ 14” + 01h 59′ 17” – –
40 F. MASNADA XDS ASTANA TEAM 74h 54′ 57” + 02h 01′ 00” – –
41 A. TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS 74h 55′ 21” + 02h 01′ 24” – –
42 J. STAUNE-MITTET DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 74h 55′ 38” + 02h 01′ 41” – P : 20”
43 J. HIRT ISRAEL – PREMIER TECH 74h 55′ 40” + 02h 01′ 43” – –
44 B. JUNGELS INEOS GRENADIERS 74h 58′ 11” + 02h 04′ 14” B : 4” –
45 B. ROLLAND GROUPAMA-FDJ 74h 58′ 18” + 02h 04′ 21” B : 10” –
46 C. SCOTSON DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 03′ 34” + 02h 09′ 37” – –
47 J. FAURA ASENSIO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 07′ 54” + 02h 13′ 57” B : 2” –
48 L. FORTUNATO XDS ASTANA TEAM 75h 08′ 59” + 02h 15′ 02” B : 6” –
49 G. LEEMREIZE TEAM PICNIC POSTNL 75h 10′ 45” + 02h 16′ 48” B : 2” –
50 M. BELOKI EF EDUCATION – EASYPOST 75h 15′ 42” + 02h 21′ 45” – –
51 B. ZWIEHOFF RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 16′ 28” + 02h 22′ 31” – –
52 L. BISIAUX DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 16′ 30” + 02h 22′ 33” – –
53 C. HAMILTON TEAM PICNIC POSTNL 75h 19′ 53” + 02h 25′ 56” – –
54 G. MARTINEZ HUERTAS TEAM PICNIC POSTNL 75h 21′ 05” + 02h 27′ 08” – –
55 C. CANAL BLANCO MOVISTAR TEAM 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
56 G. ALEOTTI RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 22′ 35” + 02h 28′ 38” – –
57 L. CRAPS LOTTO 75h 23′ 11” + 02h 29′ 14” – –
58 E. SEPULVEDA LOTTO 75h 24′ 54” + 02h 30′ 57” – –
59 V. LANGELLOTTI INEOS GRENADIERS 75h 26′ 07” + 02h 32′ 10” – –
60 C. VERONA LIDL-TREK 75h 26′ 54” + 02h 32′ 57” – –
61 S. DE PESTEL DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 75h 27′ 30” + 02h 33′ 33” – –
62 W. KELDERMAN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 75h 32′ 44” + 02h 38′ 47” – –
63 H. DE LA CALLE ARANGO BURGOS-BURPELLET-BH 75h 36′ 27” + 02h 42′ 30” – –
64 J. BOU COMPANY CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 37′ 09” + 02h 43′ 12” B : 4” –
65 M. SHEFFIELD INEOS GRENADIERS 75h 38′ 53” + 02h 44′ 56” – –
66 J. SHAW EF EDUCATION – EASYPOST 75h 40′ 03” + 02h 46′ 06” – –
67 D. GONZALEZ LOPEZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 75h 41′ 39” + 02h 47′ 42” – –
68 J. AYUSO UAE TEAM EMIRATES XRG 75h 41′ 54” + 02h 47′ 57” B : 24” –
69 S. CHUMIL GONZALEZ BURGOS-BURPELLET-BH 75h 43′ 35” + 02h 49′ 38” – –
70 A. MOLENAAR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 44′ 40” + 02h 50′ 43” – –
71 N. CONCI XDS ASTANA TEAM 75h 45′ 29” + 02h 51′ 32” – –
72 M. HEßMANN MOVISTAR TEAM 75h 45′ 49” + 02h 51′ 52” B : 4” –
73 M. VANSEVENANT SOUDAL QUICK-STEP 75h 47′ 34” + 02h 53′ 37” – –
74 M. SCHACHMANN SOUDAL QUICK-STEP 75h 48′ 01” + 02h 54′ 04” – –
75 S. QUINN EF EDUCATION – EASYPOST 75h 49′ 01” + 02h 55′ 04” B : 10” –
76 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 75h 49′ 38” + 02h 55′ 41” – –
77 J. HERRADA COFIDIS 75h 50′ 33” + 02h 56′ 36” – –
78 G. SILVA COUSSAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 75h 52′ 07” + 02h 58′ 10” – –
79 R. ERMAKOV BAHRAIN VICTORIOUS 75h 52′ 45” + 02h 58′ 48” – –
80 J. HAIG BAHRAIN VICTORIOUS 75h 53′ 39” + 02h 59′ 42” – –
81 B. RIVERA VARGAS INEOS GRENADIERS 75h 55′ 20” + 03h 01′ 23” – –
82 M. PAASSCHENS BAHRAIN VICTORIOUS 75h 55′ 43” + 03h 01′ 46” – –
83 M. KWIATKOWSKI INEOS GRENADIERS 75h 56′ 22” + 03h 02′ 25” B : 2” –
84 F. FISHER – BLACK RED BULL – BORA – HANSGROHE 75h 59′ 01” + 03h 05′ 04” – –
85 J. LABROSSE DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 03′ 56” + 03h 09′ 59” – –
86 N. PETERS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 76h 04′ 06” + 03h 10′ 09” – –
87 N. DENZ RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 04′ 40” + 03h 10′ 43” – –
88 O. AULAR SANABRIA MOVISTAR TEAM 76h 04′ 59” + 03h 11′ 02” B : 14” –
89 J. WILSLY LOTTO 76h 05′ 07” + 03h 11′ 10” – –
90 J. OTRUBA CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 06′ 23” + 03h 12′ 26” B : 10” –
91 M. APARICIO MUÑOZ BURGOS-BURPELLET-BH 76h 06′ 41” + 03h 12′ 44” B : 2” –
92 B. KOERDT TEAM PICNIC POSTNL 76h 07′ 46” + 03h 13′ 49” – –
93 J. VAN DER LEE EF EDUCATION – EASYPOST 76h 08′ 09” + 03h 14′ 12” B : 6” –
94 K. O’BRIEN TEAM JAYCO ALULA 76h 08′ 27” + 03h 14′ 30” – –
95 S. PETILLI INTERMARCHÉ – WANTY 76h 09′ 23” + 03h 15′ 26” – –
96 A. SEGAERT LOTTO 76h 10′ 12” + 03h 16′ 15” – –
97 D. GAUDU GROUPAMA-FDJ 76h 10′ 52” + 03h 16′ 55” B : 14” –
98 E. BUCHMANN COFIDIS 76h 11′ 03” + 03h 17′ 06” – –
99 L. ROULAND ARKEA-B&B HOTELS 76h 11′ 17” + 03h 17′ 20” – –
100 P. GAMPER TEAM JAYCO ALULA 76h 12′ 41” + 03h 18′ 44” – –
101 G. GLIVAR ALPECIN-DECEUNINCK 76h 13′ 34” + 03h 19′ 37” – –
102 D. DE LA CRUZ Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 15′ 49” + 03h 21′ 52” – –
103 T. GRUEL GROUPAMA-FDJ 76h 18′ 00” + 03h 24′ 03” – –
104 L. NERURKAR EF EDUCATION – EASYPOST 76h 18′ 10” + 03h 24′ 13” – –
105 N. VINOKUROV XDS ASTANA TEAM 76h 20′ 37” + 03h 26′ 40” B : 10” –
106 J. RICKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 21′ 58” + 03h 28′ 01” – –
107 I. GARCIA CORTINA MOVISTAR TEAM 76h 22′ 52” + 03h 28′ 55” – –
108 P-A. CÔTÉ ISRAEL – PREMIER TECH 76h 25′ 33” + 03h 31′ 36” – –
109 I. OLIVEIRA UAE TEAM EMIRATES XRG 76h 25′ 38” + 03h 31′ 41” – –
110 C. JUUL-JENSEN TEAM JAYCO ALULA 76h 26′ 25” + 03h 32′ 28” – –
111 J. NICOLAU BELTRAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 76h 30′ 10” + 03h 36′ 13” – –
112 N. ZUKOWSKY Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 31′ 58” + 03h 38′ 01” – –
113 A. VERRE ARKEA-B&B HOTELS 76h 32′ 17” + 03h 38′ 20” B : 4” –
114 M. CAMPRUBI PIJUAN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 76h 33′ 33” + 03h 39′ 36” – –
115 K. BONNEU INTERMARCHÉ – WANTY 76h 34′ 55” + 03h 40′ 58” – –
116 H. ARTZ INTERMARCHÉ – WANTY 76h 35′ 59” + 03h 42′ 02” – –
117 N. BURATTI BAHRAIN VICTORIOUS 76h 36′ 10” + 03h 42′ 13” – –
118 L. VAN BOVEN INTERMARCHÉ – WANTY 76h 36′ 11” + 03h 42′ 14” B : 6” –
119 E. PLANCKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 76h 38′ 20” + 03h 44′ 23” B : 4” –
120 L. LOZOUET ARKEA-B&B HOTELS 76h 43′ 23” + 03h 49′ 26” – –
121 V. GUERNALEC ARKEA-B&B HOTELS 76h 46′ 46” + 03h 52′ 49” – –
122 M. SOBRERO RED BULL – BORA – HANSGROHE 76h 46′ 58” + 03h 53′ 01” – –
123 D. SMITH INTERMARCHÉ – WANTY 76h 47′ 05” + 03h 53′ 08” B : 6” –
124 R. CAVAGNA GROUPAMA-FDJ 76h 49′ 15” + 03h 55′ 18” – –
125 M. PEDERSEN LIDL-TREK 76h 50′ 56” + 03h 56′ 59” B : 32” –
126 M. MIHKELS EF EDUCATION – EASYPOST 76h 54′ 48” + 04h 00′ 51” – –
127 B. TURNER INEOS GRENADIERS 77h 00′ 01” + 04h 06′ 04” B : 10” –
128 D. DE POOTER INTERMARCHÉ – WANTY 77h 01′ 06” + 04h 07′ 09” – –
129 J. STEWART ISRAEL – PREMIER TECH 77h 02′ 05” + 04h 08′ 08” B : 2” –
130 D. VAN BAARLE TEAM VISMA | LEASE A BIKE 77h 02′ 13” + 04h 08′ 16” – –
131 F. GANNA INEOS GRENADIERS 77h 02′ 56” + 04h 08′ 59” – –
132 T. BAYER ALPECIN-DECEUNINCK 77h 03′ 57” + 04h 10′ 00” – –
133 F. CHRISTEN Q36.5 PRO CYCLING TEAM 77h 05′ 49” + 04h 11′ 52” – –
134 L. SLOCK LOTTO 77h 05′ 55” + 04h 11′ 58” B : 12” –
135 A. GHEBREIGZABHIER LIDL-TREK 77h 07′ 26” + 04h 13′ 29” – –
136 B. COQUARD COFIDIS 77h 09′ 11” + 04h 15′ 14” – –
137 T. ROOSEN TEAM PICNIC POSTNL 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” B : 4” –
138 T. VAN DIJKE RED BULL – BORA – HANSGROHE 77h 14′ 20” + 04h 20′ 23” – –
139 M. BJERG UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 14′ 38” + 04h 20′ 41” B : 2” –
140 J. DE BUYST LOTTO 77h 15′ 12” + 04h 21′ 15” – –
141 N. RAISBERG ISRAEL – PREMIER TECH 77h 18′ 50” + 04h 24′ 53” – –
142 E. VERNON ISRAEL – PREMIER TECH 77h 25′ 44” + 04h 31′ 47” B : 16” –
143 J. BIERMANS ARKEA-B&B HOTELS 77h 26′ 12” + 04h 32′ 15” – –
144 D. NOVAK UAE TEAM EMIRATES XRG 77h 26′ 36” + 04h 32′ 39” – –
145 J. PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 77h 29′ 00” + 04h 35′ 03” B : 36” –
146 A. MARIT INTERMARCHÉ – WANTY 77h 30′ 48” + 04h 36′ 51” B : 4” –
147 A. FOLDAGER TEAM JAYCO ALULA 77h 36′ 58” + 04h 43′ 01” – –
148 S. KRAGH ANDERSEN LIDL-TREK 77h 37′ 04” + 04h 43′ 07” – –
149 D. HOOLE LIDL-TREK 77h 38′ 09” + 04h 44′ 12” – –
150 E. VIVIANI LOTTO 77h 38′ 29” + 04h 44′ 32” – –
151 P. EDDY TEAM PICNIC POSTNL 77h 48′ 04” + 04h 54′ 07” – –
152 S. ANIOLKOWSKI COFIDIS 77h 50′ 59” + 04h 57′ 02” – –
153 O. RIESEBEEK ALPECIN-DECEUNINCK 78h 02′ 34” + 05h 08′ 37”