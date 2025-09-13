Vuelta a España 2025, i manifestanti non si fermano e minacciano nuove proteste nella tappa di Madrid

La Vuelta a España 2025 sta giungendo al termine ma le interruzioni dei manifestanti per la causa palestinese non accennano a diminuire. Oggi si è disputata l’ultima grande tappa di montagna, con arrivo sulla Bola del Mundo dopo 165.6 chilometri. Jonas Vingegaard è riuscito a conquistare la vittoria, mettendo il sigillo definitivo sul primo posto nella generale.

Anche in questa occasione però, la frazione ha subito un’interruzione, seppur breve, per le proteste pro Palestina. Gli organizzatori si attendevano nuove rivolte ed avevano perciò potenziato le misure di sicurezza per la penultima frazione. A quanto pare però, questo non è bastato. Difatti, a circa 19 chilometri dal traguardo gli attivisti hanno invaso la carreggiata, sfondando il blocco di sicurezza e dirigendosi verso i corridori.

La protesta ha messo in pericolo anche il gruppo, che fortunatamente è riuscito a schivare l’assalto. Si tratta forse di una delle rivolte più pesanti e gravi, in quanto i manifestanti si sono rivolti direttamente verso i corridori. E non sembra finita qui. Come riportato dal sito spagnolo elmundo.es, sembra che i manifestanti abbiano puntato la tappa di domani, con arrivo a Madrid.

Come si legge in alcuni striscioni esposti oggi, la capitale spagnola viene classificata come l’obiettivo numero uno delle proteste e la chiusura della Vuelta rappresenta l’occasione perfetta per un’ultima grande manifestazione. Vedremo se gli organizzatori riusciranno ad arginare le rivolte e regalare agli appassionati una degna chiusura per la corsa a tappe spagnola.