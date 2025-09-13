Vuelta a España 2025, Thomas Pidcock: “E’ la prestazione più importante della mia carriera”

Un buon Thomas Pidcock ha conquistato la terza posizione alla Vuelta a España 2025. Il corridore ha conquistato il podio al termine della penultima tappa della corsa iberica (l’ultima effettiva prima della passerella di domani), dove è arrivato al quarto posto nella frazione da 165.6 km con partenza da Robledo De Chavela ed arrivo a Bolda del Mundo.

Il britannico in forza alla Q36.5 Pro Cycling Team ha commentato quanto fatto una volta arrivato in zona mista, dicendosi molto soddisfatto al termine di tre settimane oltremodo impegnative: “A dire il vero, sono davvero orgoglioso di me stesso, è la prestazione più importante della mia carriera – ha detto Pidcock ai microfoni di Eurosport – Sono un po’ esausto, quindi non riesco a trovare le parole, ma la cosa migliore è che ora posso semplicemente rilassarmi.”

Pidcock ha poi proseguito: “Sono più stanco che altro, stamattina ero super carico per oggi. Ho avuto due giorni più facili, anche se una cronometro non è facile ma è breve, e poi la tappa venti è stata una gara isolata, ed è quello in cui sono bravo. Penso che sia stato difficile trovare il ritmo su salite così ripide, ma sapevo di avere ancora il controllo. Non volevo superare il limite, tutto quello che dovevo fare era rimanerci.”

Il corridore ha infine aggiunto: “Tutto il giorno sei così concentrato, così teso per la gara, ora posso solo divertirmi”.