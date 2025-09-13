Quanti soldi guadagna Jonas Vingegaard vincendo la Vuelta a España 2025? Assegno di tutto rispetto

Jonas Vingegaard ha vinto la Vuelta a España 2025 come da pronostico della vigilia, tenendo a bada il combattivo portoghese Joao Almeida e gestendo le forze dopo il secondo posto conseguito poche settimane fa al Tour de France. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha messo le mani sul terzo Grande Giro della propria carriera dopo i due trionfi in terra transalpina e ora gli manca la stoccata al Giro d’Italia per completare la Tripla Corona.

Quanti soldi ha guadagnato Jonas Vingegaard vincendo la Vuelta di Spagna 2025? Parliamo di un montepremi di 222.930 euro: oltre ai 150.000 euro per la maglia rossa finale, bisogna aggiungere 33.000 euro per le tre vittorie di tappa, i soldi per i piazzamenti di rincalzo e altri riconoscimenti di contorno come i 5.000 euro per i secondi posti nella classifica a posti e nella graduatoria degli scalatori. Di seguito il montepremi dettagliato di Jonas Vingegaard per il successo in terra iberica.

Solitamente questa cifra si divide con i compagni di squadra e con lo staff in base ad accordi presi internamente, ricordiamo che i ciclisti ricevono regolarmente uno stipendio mensile dalle rispettive squadre e questi premi di gara vanno presi come dei bonus. Ricordiamo che la corsa iberica ha un montepremi decisamente inferiore rispetto agli altri due Grandi Giri: il vincitore del Tour de France si assicura 500.000 euro per il primo posto in classifica generale, il trionfatore del Giro d’Italia viene premiato con 265.668 euro.

MONTPREMI JONAS VINGEGAARD VUELTA DI SPAGNA

PRIMO POSTO IN CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROJA): 150.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 3×11.000 = 33.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 3×5.500 = 16.500 euro

TERZI POSTI DI TAPPA: 1×2.700 = 2.700 euro

QUARTI POSTI DI TAPPA: 1×1.500 = 1.500 euro

NONI POSTI DI TAPPA: 1×650 = 650 euro

PIAZZAMENTO DI RINCALZO DI TAPPA (dal decimo al ventesimo posto): 3×360 = 1.080 euro

GIORNI IN MAGLIA ROJA: 15×500 = 7.500 euro

SECONDO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE): 5.000 euro

SECONDO POSTO CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS): 5.000 euro

TOTALE: 222.930 euro (esclusi i premi, stimabili in massimo 2.000 euro complessivi, per i transiti sui vari GPM)