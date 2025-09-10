Vuelta a España 2025, Felix Gall: “Non mi sentivo al meglio oggi, ho ancora qualche giorno per lottare”

Felix Gall, seppur con qualche brivido, ha mantenuto la sesta posizione nella classifica generale anche dopo la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2025. Il tirolese è riuscito nell’intento accomodandosi al settimo posto nella frazione di 143.2 km con partenza da O Barco de Valdeorras ed arrivo ad Alto de El Morredero.

Buona prestazione per il corridore in forza al Decathlon AG2R La Mondiale Team che, al momento, porta un ritardo di 4:57 su Jonas Vingegaard (Team Lisma I Lease a Bike), primo con 50 secondi di vantaggio rispetto al portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Una volta arrivato in zona mista, l’austriaco ha commentato la sua prestazione odierna.

“È stata un’altra giornata molto dura, una grande battaglia – ha detto Gall – Non mi sentivo al meglio oggi, come ieri, quando mi è mancata un po’ di grinta. Grazie a Dio ho trovato un buon ritmo. Gli ultimi chilometri erano un po’ più pianeggianti e il distacco era limitato“.

Gall ha inoltre aggiunto: “Il Tour de France è stato estremamente duro, e ora siamo alla terza settimana della Vuelta. Ho ancora qualche giorno per lottare, spero di riuscire a mantenere la mia posizione in classifica generale “.