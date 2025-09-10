Quanti soldi guadagna Giulio Pellizzari con la vittoria alla Vuelta? Il montepremi e tutte le cifre

Giulio Pellizzari ha regalato emozioni forti durante la diciassettesima tappa della Vuelta a España, attaccando in salita quando mancavano 3,5 chilometri alla vetta dell’Alto de El Morredero e facendo il vuoto nei confronti degli altri uomini di classifica. Era da anni che un italiano non riusciva a tramortire i big, intensificando l’azione durante un’ascesa e involandosi in solitaria verso il successo: gli appassionati aspettavano da più di un lustro sensazioni che sembravano ormai sopite nei cuori e rimosse dalla mente.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe ha piazzato la rasoiata decisiva circa 500 metri dopo il primo affondo, facendo il vuoto nei confronti di uomini del calibro di Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Tom Pidcock che sono in lotta per il trionfo finale. Si tratta del primo successo da professionista per la grande promessa del ciclismo tricolore, che a 21 anni ha fatto saltare il banco in una grande corsa a tappe e ha rafforzato anche il quinto posto in classifica generale.

Il risultato è rimarchevole dal punto di vista agonistico e sportivo, ma quanti soldi ha guadagnato Giulio Pellizzari per la sua prima affermazione alla Vuelta? Il successo di tappa in un Grande Giro viene premiato con un assegno di importo pari a 11.000 euro, che poi solitamente viene suddiviso con il resto della squadra in base ad accordi pregressi. Occorre ricordare che i ciclisti beneficiano di un regolare stipendio mensile da parte delle rispettive squadre.

QUANTI SOLDI GUADAGNA PELLIZZARI CON LA VITTORIA DI TAPPA ALLA VUELTA?

11.000 euro.