Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari rinsalda la maglia bianca!

La diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna è stata caratterizzata dall’arrivo in salita all’Alto de Morrodero, una salita di 8,8 km al 9,5% di pendenza media che ha messo a dura prova tutti i corridori. Uno strepitoso Giulio Pellizzari ha attaccato quando mancavano 3,5 chilometri dal traguardo e ha fatto il vuoto, conquistando la sua prima vittoria da professionista.

Giulio Pellizzari ha alzato la braccia al cielo con un margine di 16” sul britannico Tom Pidcock, 18” sull’australiano Jai Hindley, 20” sul danese Jonas Vingegaard, 22” sul portoghese Joao Almeida e 26” sullo statunitense Matthew Riccitello. Il ciclista italiano ha rafforzato il primo posto nella classifica riservata ai migliori giovani, continuando a indossare la maglia bianca.

Il danese Jonas Vingegaard veste la maglia rossa di leader della graduatoria generale con un vantaggio di 50” sul portoghese Joao Almeida, mentre il britannico Tom Pidcock è terzo a 2’28”. Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della diciassettesima tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 40″ 64:53:55

2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:50

3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 12″ 2:28

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 3:04

5 5 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 3:51

6 6 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:57

7 7 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 4:59

8 8 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 6:24

9 9 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:06

10 11 ▲1 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 10:16

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 237

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 153

3 3 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 115

4 4 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 111

5 5 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

6 6 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 97

7 8 ▲1 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 91

8 7 ▼1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 84

9 10 ▲1 Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 84

10 13 ▲3 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 73

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 61

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 41

3 3 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 32

4 4 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 30

5 5 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 28

6 6 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26

7 9 ▲2 Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 23

8 7 ▼1 Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 22

9 8 ▼1 Landa Mikel Soudal Quick-Step 22

10 10 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 64:57:46

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 1:08

3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:01

4 4 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 20:17

5 5 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 21:39

6 6 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 35:27

7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 48:35

8 8 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 55:41

9 10 ▲1 Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:13:06