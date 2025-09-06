Volley, l’Italia batte il Giappone nell’amichevole verso i Mondiali. Bottolo top scorer, staffetta tra gli opposti

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-2 (23-25; 25-18; 25-22; 21-25; 15-12) in un’amichevole di avvicinamento ai Mondiali 2025 di volley maschile, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Gli azzurri si sono imposti alla Lala Arena di Tokyo, riuscendo a rimontare e vincere nel secondo e nel terzo set, per poi imporsi al tie-break.

Il CT Fefè De Giorgi ha schierato Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò opposto (ha quindi risolo i problemi fisici delle scorse settimane), Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero. I padroni di casa hanno trovato l’allungo nella parte centrale del primo parziale, mentre nel secondo l’Italia ha allungato in avvio sotto l’impulso del subentrato bomber Kamil Rychlicki (8-3) e ha poi preso il largo.

Il copione si è replicato nella terza frazione, mentre nel finale del quarto set, sul 16-15, sono stati i giapponesi a scatenarsi e a trascinare la contesa al tie-break. Gli azzurri si sono issati sul 10-6, hanno amministrato il vantaggio e hanno conquistato un successo prezioso. Mattia Bottolo ha chiuso da top scorer con 20 punti, 15 marcature per Rychlicki, 18 per Michieletto, 7 per Giannelli, 5 per Romanò, 8 per Russo, 4 per Galassi. Tra le fila del Giappone il migliore è stato l’attaccante Yuki Ishikawa (16 punti).

Domani (domenica 7 settembre, ore 06.45 italiane) si disputerà una seconda amichevole: sarà l’ultima partita dell’Italia prima dell’esordio ai Mondiali, previsto domenica 14 settembre (ore 15.30) contro l’Algeria. Ricordiamo che il Commissario Tecnico deve ancora ufficializzare le convocazioni, perché è ancora chiamato a fare un taglio nel reparto dei centrali.