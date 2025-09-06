LIVE Giappone-Turchia, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: si decide la prima finalista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile tra Giappone e Turchia. A Bangkok (Thailandia) si va a caccia della finalissima della competizione iridata con le anatoliche che partiranno ancora una volta favorite dopo il 3-1 rifilato agli USA nei quarti di finale. Guai a sottovalutare le nipponiche, capaci di arrivare nelle fab four tanto a livello senior quanto a livello under.

La squadra orientale ha avuto la meglio della selezione olandese al termine di un’autentica battaglia conclusasi al set decisivo. Sugli scudi Wada e capitan Ishikawa, autrici rispettivamente di 27 e 26 punti ed autentiche trascinatrici della compagine del Sol Levante. Fondamentale la direzione della palleggiatrice Seki, capace di armare al meglio tanto le opposte che le centrali. Per le giapponesi sarà necessario difendere forte sotto i colpi di Vargas e Karakurt.

Le anatoliche, guidate da coach Santarelli, sperano di ritrovare al meglio le giocatrici citate poc’anzi, brave a non concedere il rientro agli Stati Uniti nel quarto di finale. Capitan Eerdem proverà ad alzare il muro supportata dall’altra centrale Gunes. Ozbay e Sahin si alterneranno come di consueto in palleggio nel tentativo di non lasciare punti di riferimento alle avversarie. Dalla panchina ci sarà spazio per la sorprendente Aydin.

La prima semifinale dei Mondiali di pallavolo femminile tra Giappone e Turchia inizierà alle 10.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!