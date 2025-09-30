Vela
Vela: Riccardo Pianosi secondo dopo il day-1 ai Mondiali Formula Kite
Comincia con il piede giusto l’avventura di Riccardo Pianosi, impegnato da oggi ai Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità Formula Kite, in scena questa settimana sulle acque di Quartu Sant’Elena, a Cagliari. Dopo le prime quattro regate infatti l’azzurro occupa la seconda posizione provvisoria, cedendo il passo al solito Maximilian Maeder.
Nello specifico il nostro portacolori ha inaugurato il day-1 con un piazzamento lontanissimo dal podio, la diciottesima piazza, per poi strappare una seconda e due prime posizioni per un totale di 4 punti netti. Il singaporiano ha invece compiuto un perfetto percorso netto, chiudendo in testa tutti segmenti e raccogliendo quindi 3 punti netti
Positivo anche l’impatto dello svizzero Gian Stragiotti, terzo anche lui a quota 4 precedendo lo sloveno Toni Vodisek, quarto a quota 7, oltre che il britannico Sam Dickinson, quinto a 9.0. Da segnalare poi il ventiduesimo posto di Flavio Marx (31), il venticinquesimo di Giuseppe Paolillo (34.0) e il trentatreesimo di Julio Houze (43.00).
In campo femminile in testa c’è invece l’olandese Jessime Kampman, leader con 4 punti netti dopo aver segnato un 2-1-1-21 precedendo la francese Lauriane Nolot, seconda con 9.0, e la statunitense Daniela Moroz, terza a 11.0. La miglior azzurra al momento è invece Sofia Tomasoni, tredicesima con 31 punti a seguito di una serie da 7-11-13-13. Piazzamento numero venticinque infine per Tiana Laporte (63.0).