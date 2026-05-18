Vela, Mondiali amari per Pianosi nella Formula Kite. Ma non c’è da preoccuparsi

Va in archivio una settimana amara per Riccardo Pianosi. L’azzurro si è dovuto infatti accontentare solo della quinta piazza in occasione dei Campionati Mondiali 2026 di vela, classe Formula Kite, andati in scena sulle acque portoghesi di Viana do Castelo. Un responso fuori dal podio che fa notizia, soprattutto dopo un 2025 di altissimo profilo.

Ma quali sono state le motivazioni? L’azzurro, trionfatore lo scorso anno, ha pagato dazio a causa di un avvio difficile nei primi giorni di regate. A pesare maggiormente sono state la quindicesima posizione raccolta nel secondo segmento e la ventottesima nel quinto, fattore che ha costretto il nostro portacolori agli straordinari.

Malgrado lo start sottotono, l’atleta in forza al Gruppo Sportivo Marina Militare si è reso artefice di una rimonta importante, tanto da accomodarsi addirittura in terza piazza nel giorno decisivo, quello dedicato alle finali, salvo poi perdere due piazze nel contingente definitivo, venendo così eliminato in semifinale.

Quanto successo non deve in alcun modo demoralizzare Riccardo che, come capita spesso nella carriera di un professionista, è incappato in alcuni giorni non positivi e sfortunati. Sappiamo benissimo quanto nella vela la continuità ed il ritmo siano fondamentali – citofonare Maximilian Maeder da Singapore per conferma – e quanto basti davvero poco per perdere il passo. Già nei prossimi impegni, Pianosi farà valere di nuovo tutto il suo peso.