Vela, Australia in vetta dopo le prime regate nel SailGP di Ginevra. Italia nelle retrovie con Tita

Va ufficialmente in archivio a Ginevra nelle acque del Lago Lemano la giornata inaugurale del decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. In condizioni di vento leggero (circa 15 km/h) e abbastanza instabile, gli equipaggi sono stati ridotti da sei a tre elementi in modo da ridurre al minimo il peso dei catamarani volanti F50.

Dopo tre regate di flotta c’è l’Australia di Tom Slingsby in vetta alla classifica generale dell’evento con 25 punti grazie ad un netto successo nella Race 2 e a due ottime rimonte valevoli per un quarto ed un terzo posto. I Bonds Flying Roos chiudono il day-1 con un vantaggio di 2 punti su Emirates GBR di Dylan Fletcher (3-3-4) e 7 sulla Svizzera di Sebastien Schneiter (5-2-8).

Ancora pienamente in lotta per accedere alla Finale della tappa elvetica anche il Canada di Giles Scott (con 17 punti, a -1 dalla top3), la Nuova Zelanda di Peter Burling (16), la Francia di Quentin Delapierre (15), la Danimarca di Nicolai Sehested (15), la Germania di Erik Heil (12) e la Spagna di Diego Botin (12). Più distante la formazione italiana con al timone Ruggero Tita, che occupa l’undicesima piazza assoluta con 3 punti dopo aver messo a referto tre decimi posti parziali.